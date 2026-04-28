Cựu Giám đốc CDC Huế chủ mưu "lợi dụng chức vụ" trong vụ án tiêm chủng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Giám đốc CDC Huế chủ mưu "lợi dụng chức vụ" trong vụ án tiêm chủng

Q.Nhật

(NLĐO) - Bốn người ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế lĩnh án vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó cựu giám đốc là chủ mưu

Ngày 28-4, TAND TP Huế đã tuyên án đối với 4 bị cáo Hoàng Văn Đức (SN 1970), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là TP Huế; Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Phó khoa Dược – Vật tư y tế, CDC Huế; Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968), nhân viên thu phí và Hà Thúc Nhật (SN 1983), kế toán trưởng CDC Huế, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Giám đốc CDC Huế bị xử lý hình sự vì Lợi dụng chức vụ năm 2026 - Ảnh 1.

Từ phải sang: Ông Hoàng Văn Đức (cựu Giám đốc CDC Huế), ông Hà Thúc Nhật (cựu kế toán) cùng 2 bị cáo Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan tại phiên toà.

Theo cáo trạng, việc mua sắm vắc-xin phải tuân thủ quy định đấu thầu, đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các bị cáo này đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vắc-xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Cụ thể, họ đã sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vắc-xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vắc-xin này được đưa vào tiêm song song với vắc-xin mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa việc thu tiền, Lê Nguyễn Thị Loan đã áp mức giá tiêm đối với vắc-xin mua ngoài đấu thầu tương đương giá vắc-xin trong đấu thầu. Thay vì nộp về đơn vị, số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vắc-xin, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vắc-xin mua ngoài đấu thầu là gần 20.000 liều, trị giá hơn 4,7 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế số tiền hơn 1 tỉ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

Riêng Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Trong vụ án, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng , Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù, Hà Thúc Nhật 1 năm tù và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phan Quốc Việt và Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk tiếp tục hầu tòa vụ kit test Việt Á

Phan Quốc Việt và Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk tiếp tục hầu tòa vụ kit test Việt Á

(NLĐO) - Giá thực tế chỉ hơn 143.000 đồng/kit test nhưng bị nâng lên từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng.

Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?

(NLĐO) – Sai phạm đấu thầu y tế trong dịch COVID-19 khiến 2 cựu giám đốc ngành y tế Bình Thuận cùng nhiều người bị khởi tố

Cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị khởi tố trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt giam ông Đinh Thế Hùng để điều tra sai phạm trong các gói thầu thiết bị, sinh phẩm COVID-19

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo