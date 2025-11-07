HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Một hành tinh ma quái đang đi khắp vũ trụ để "săn mồi"

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một hành tinh có "hành vi" cực kỳ bất thường và đáng sợ.

Theo Live Science, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hành tinh cực kỳ non trẻ và hành động như một con quái vật bí ẩn giữa vũ trụ: Cha 1107-7626.

Thế giới này được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian James Webb (của các cơ quan vũ trụ Mỹ, châu Âu và Canada - NASA/ESA/CSA) và kính viễn vọng Very Large (VLT) của Đài thiên văn Nam Âu (ESO).

Nó đã khiến các nhà khoa học vô cùng bối rối vì không giống bất kỳ hành tinh nào được quan sát trước đây.

Một hành tinh ma quái đang đi khắp vũ trụ để "săn mồi" - Ảnh 1.

Hành tinh Cha 1107-7626 là một thế giới lang thang và ngấu nghiến lượng vật chất khổng lồ trên đường đi - Minh họa AI: Thu Anh

Cha 1107-7626 là một hành tinh lang thang khác thường, tức không bị níu giữ bất kỳ một ngôi sao mẹ nào, mà lang thang giữa các vì sao, theo công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters.

Chưa kể, nó còn hành xử như một con quái vật: Nuốt tới 6 tỉ tấn vật chất mỗi giây ở giai đoạn đỉnh điểm.

Các hành tinh non trẻ vẫn thường có một đĩa bồi tụ, nơi chúng ăn khí và bụi để lớn lên. Nhưng các nhà khoa học chưa từng thấy hành tinh nào có tốc độ bồi tụ kinh khủng đến thế.

Chính điều này khiến các nhà khoa học chú ý tới nó. Họ gọi đó là "vụ bùng nổ bồi tụ".

Theo các tác giả, vụ bùng nổ bồi tụ cho thấy các hành tinh lang thang loại này có thể giống như những ngôi sao trẻ, vì những sự kiện tương tự đã được quan sát thấy ở các ngôi sao

Nhưng các hành tinh lang thang nhỏ hơn nhiều so với các ngôi sao, nên cách thức mà nó tồn tại và hoạt động vẫn gây bối rối cho khoa học.

"Động lực chính của chúng tôi khi nghiên cứu loại vật thể này là để hiểu liệu những vật thể này có phải là các hành tinh trước đây bị đẩy ra khỏi hệ hành tinh của chúng hay chúng được hình thành tách biệt khỏi sự sụp đổ hấp dẫn của vật chất đám mây phân tử, giống như các ngôi sao" - tác giả chính Víctor Almendros-Abad từ Đài quan sát thiên văn Palermo (Ý) cho biết.


