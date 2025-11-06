Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.

Theo APSpace.com, thứ mà ZTF bắt được là một "ngọn lửa" cực sáng phát ra từ một lỗ đen quái vật - tức lỗ đen siêu nặng - cách chúng ta tận 10 tỉ năm ánh sáng.

"Ngọn lửa" đó là vụ bùng phát năng lượng từ lỗ đen mạnh mẽ nhất mà khoa học từng ghi nhận cho đến nay.

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ - Ảnh 1.

Một sự kiện lỗ đen xé sao, xảy ra giữa một lỗ đen khổng lồ và một ngôi sao khổng lồ, đã tạo ra tín hiệu ánh sáng mạnh kỷ lục - Ảnh đồ họa: IPAC

Thứ tạo ra ngọn lửa vũ trụ siêu sáng đó là lỗ đen J2245+3743, vốn là một nhân thiên hà đang hoạt động (AGN) có khối lượng khoảng 500 triệu lần Mặt Trời.

Đó là một khối lượng khủng khiếp. Để so sánh, lỗ đen Sagittarius A* ở trung tâm thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta có khối lượng chỉ khoảng 4 triệu lần Mặt Trời.

Khác với con quái vật ngủ đông Sagittarius A*, J2245+3743 đang ngấu nghiến khí và bụi xung quanh nó, tạo thành một đám mây xoáy tròn, dẹt gọi là đĩa bồi tụ.

Ngọn lửa siêu sáng mà các nhà thiên văn vừa quan sát được là do một ngôi sao siêu khổng lồ không may lọt vào "bàn ăn" của lỗ đen.

Ảnh hưởng hấp dẫn cực lớn của lỗ đen đã tạo nên hiện tượng gián đoạn thủy triều (TDE), hay còn gọi là lỗ đen xé sao.

TIN LIÊN QUAN

Theo nhà khoa học Matthew Graham, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) và là thành viên của nhóm ZTF, ngọn lửa lỗ đen vừa được quan sát không giống với bất cứ thứ gì họ từng thấy.

Đợt bùng phát này được ZTF phát hiện lần đầu tiên vào năm 2018, khi các nhà thiên văn học quan sát thấy nó sáng lên gấp 40 lần trong vài tháng. Vào thời điểm cực đại, nó sáng gấp 30 lần bất kỳ đợt bùng phát lỗ đen nào trước đó, phát ra năng lượng tương đương 10 ngàn tỉ Mặt Trời.

Đợt bùng phát TDE mạnh nhất trước đó là sự kiện có biệt danh "Scary Barbie", bắt nguồn từ tên gọi chính thức ZTF20abrbeie, với ngôi sao bị nuốt khoảng 3-10 lần khối lượng Mặt Trời.

Còn ngôi sao lập nên kỷ lục mới này có thể có khối lượng lên tới 30 lần Mặt Trời.


Tin liên quan

Phát hiện sốc ở Crimea về loài người đã tuyệt chủng Neanderthal

Phát hiện sốc ở Crimea về loài người đã tuyệt chủng Neanderthal

(NLĐO) - 100.000 năm trước, người Neanderthal đã tạo nên những bức vẽ bằng vật dụng "hiện đại" đến kinh ngạc.

Phát hiện sự sống kỳ lạ ở "tử địa" của Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà khoa học phát hiện sự sống ở một vùng nước đen tối và giá lạnh, có áp suất và độ mặn kinh hoàng, độ pH cao hơn cả xà phòng.

Từ trường Trái Đất hỗn loạn, sự sống biến đổi: Điều gì xảy ra hơn nửa tỉ năm trước?

(NLĐO) - Một loạt sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với Trái Đất của chúng ta hơn nửa tỉ năm trước.

lỗ đen đài thiên văn ánh sáng tín hiệu ánh sáng Palomar
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo