Sức khỏe

Một học sinh lớp 4 được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong đốt

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Chơi trò trốn tìm, một học sinh lớp 4 ở Cà Mau không may bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết. Gia đình đưa bệnh nhi đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 12-5, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho biết đã cấp cứu thành công cho 2 bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt. Trong đó, một trường hợp nguy kịch vì bị ong đốt hơn 70 vết.

Một học sinh ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Th.

Theo thông tin ban đầu, em T.S.Th. (học lớp 4 của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) được người thân đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cấp cứu trong tình trạng lờ đờ, môi tái… với nhiều vết ong vò vẽ đốt trên cơ thể. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản ứng phản vệ độ III, tiên lượng nặng và có nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Trần Thiên Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết trường hợp của Th. không chỉ bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết mà gan và phổi cũng đã bị tổn thương. "Sau thời gian đều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn và dự kiến sẽ xuất viện trong thời gian tới" – bác sĩ Lý thông tin thêm.

Túc trực tại bệnh viện, bà Trần Kim Anh (bà ngoại của Th.) cho biết Th. bị ong đốt trong quá trình đi chơi cùng 2 người anh bà con. "Th. và một người anh chạy vô lùm cây chơi trốn tìm nhưng không may vào đúng nơi có tổ ong vò vẽ. Th. bị ong đốt với hơn 70 vết, còn P.T.Kh. (13 tuổi) thì bị đốt khoảng 6 vết" – bà Kim Anh chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị ong đốt cần rửa sạch vết thương, sát khuẩn, cho uống thuốc giảm đau tạm thời rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, đánh giá mức độ nguy hiểm và có biện pháp điều trị phù hợp. Tuyệt đối không sử dụng các biện pháp dân gian để điều trị.


Cà Mau ong vò vẽ đốt học sinh
