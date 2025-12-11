Bắt ong vò vẽ, một thanh niên bị điện giật tử vong

Ngày 11-12, một clip xuất hiện trên Tiktok với nội dung "Trèo lên trụ điện bắt ong, thật sự liều lĩnh" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh người đàn ông treo lơ lửng trên trụ điện. Ảnh cắt từ clip trên TikTok

Theo nội dung trong clip, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ leo lên trụ điện để bắt ong thì bị điện giật. Người đàn ông sau đó ngất xỉu và treo lơ lửng trên trụ điện. Nhiều người không dám lên cứu vì sợ bị điện giật.

Cùng ngày, UBND xã Tân Bình, TP Cần Thơ thông tin sự việc xảy ra tại xã.

Theo đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10-12, anh D.T.Ng. (SN 1999; ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ) leo lên trụ điện cao thế trước Đình thần Tân Bình (ấp Cầu Xáng) thì bị điện giật chết.

"Nhiều người dân kể lại, người này nằm trong đội bắt ong vò vẽ chuyên nghiệp, có mang đồ bảo hộ. Vị trí trụ điện ở ấp Cầu Xáng, người bán nước tại đây ngăn không cho leo lên vì sợ bị ong tấn công. Nhưng không ngờ người này leo lên và xảy ra tai nạn thương tâm" - một lãnh đạo UBND xã Tân Bình cho hay.