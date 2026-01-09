Ngày 9-1, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận 2 khẩu súng cồn tự chế (đã bị hư hỏng) do em N.N.T. (học sinh lớp 9) giao nộp.

Cán bộ công an tiếp nhận 2 khẩu súng và biểu dương ý thức chấp hành pháp luật của em T.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc vui chơi cùng bạn, em T. phát hiện 2 khẩu súng cồn tự chế tại khu vực thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh.

Ngay sau đó, T. đã mang đến Công an xã Hòa Thịnh giao nộp.

Cán bộ công an đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo quy định và ghi nhận, biểu dương ý thức chấp hành pháp luật của em T.

Về nguồn gốc 2 khẩu súng, theo Công an xã Hòa Thịnh, khả năng do đợt lũ lụt tháng 11-2025 cuốn trôi đến khu vực thôn Mỹ Hòa.