Thời sự

Một học sinh lớp 9 tới công an giao nộp 2 khẩu súng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc vui chơi cùng bạn bè, một nam sinh lớp 9 bất ngờ nhặt được 2 khẩu súng tự chế nên mang đến công an giao nộp.

Ngày 9-1, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận 2 khẩu súng cồn tự chế (đã bị hư hỏng) do em N.N.T. (học sinh lớp 9) giao nộp.

Học sinh lớp 9 giao nộp súng tự chế cho công an , hành động đáng khen ngợi - Ảnh 1.

Cán bộ công an tiếp nhận 2 khẩu súng và biểu dương ý thức chấp hành pháp luật của em T.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc vui chơi cùng bạn, em T. phát hiện 2 khẩu súng cồn tự chế tại khu vực thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh.

Ngay sau đó, T. đã mang đến Công an xã Hòa Thịnh giao nộp.

Cán bộ công an đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo quy định và ghi nhận, biểu dương ý thức chấp hành pháp luật của em T.

Về nguồn gốc 2 khẩu súng, theo Công an xã Hòa Thịnh, khả năng do đợt lũ lụt tháng 11-2025 cuốn trôi đến khu vực thôn Mỹ Hòa.

Một học sinh đăng thông tin có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng lên mạng xã hội

Một học sinh đăng thông tin có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng lên mạng xã hội

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định người đăng thông tin có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng trên mạng xã hội là một học sinh.

Công an 2 phường ở TPHCM phối hợp bắt giữ đối tượng cất giấu 4 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ và thuốc pháo

Phát hiện 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng ở biên giới

(NLĐO) - Đối tượng liên quan vụ vận chuyển 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng khai được thuê giao số hàng này cho tài xế để chở ra TP Hà Nội

