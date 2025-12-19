Phát hiện 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng ở biên giới

Ngày 19-12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.

Trước đó, chiều 16-12, tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện ô tô khách đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bốn thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng bị thu giữ. Ảnh: Thanh Phan

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.H (SN 1981, ngụ xã Lao Bảo) đang chuyển các kiện hàng hóa được đóng trong các thùng giấy các-tông lên hầm chứa của ô tô này.

Kiểm tra bên trong các thùng các-tông cho thấy tổng cổng 149 linh kiện nghi là linh kiện cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Ông N.Đ.H khai được P.T.L.H (SN 1978, ngụ xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng các-tông giao cho N.V.N (SN 1987, ngụ xã Lao Bảo) - tài xế ô tô nêu trên, để vận chuyển ra TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.