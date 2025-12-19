Phát hiện 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng ở biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phát hiện 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng ở biên giới

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đối tượng liên quan vụ vận chuyển 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng khai được thuê giao số hàng này cho tài xế để chở ra TP Hà Nội

Ngày 19-12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.

Trước đó, chiều 16-12, tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện ô tô khách đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện vận chuyển linh kiện lắp ráp súng trái phép ở biên giới Quảng Trị - Ảnh 1.

Bốn thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng bị thu giữ. Ảnh: Thanh Phan

Phát hiện vận chuyển linh kiện lắp ráp súng trái phép ở biên giới Quảng Trị - Ảnh 2.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.H (SN 1981, ngụ xã Lao Bảo) đang chuyển các kiện hàng hóa được đóng trong các thùng giấy các-tông lên hầm chứa của ô tô này.

Kiểm tra bên trong các thùng các-tông cho thấy tổng cổng 149 linh kiện nghi là linh kiện cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Ông N.Đ.H khai được P.T.L.H (SN 1978, ngụ xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng các-tông giao cho N.V.N (SN 1987, ngụ xã Lao Bảo) - tài xế ô tô nêu trên, để vận chuyển ra TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Phát hiện kho hàng bí mật tàng trữ linh kiện lắp ráp súng săn

Phát hiện kho hàng bí mật tàng trữ linh kiện lắp ráp súng săn

(NLĐO) - Đấu tranh, bắt giữ một đối tượng đăng tải các thông tin mua bán các loại súng săn trên mạng xã hội, công an 2 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang đã khám xét, phát hiện một kho hàng bí mật tàng trữ linh kiện sản xuất súng săn cực "khủng"

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK cướp tài sản, Đinh Nhiên vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài 36 năm.

Đã bắt được nghi phạm nổ súng bắn tử vong người phụ nữ ở Đồng Nai trong đêm

(NLĐO)- Người đàn ông 43 tuổi dùng súng hơi bắn gục người phụ nữ trong đêm ở Đồng Nai đã bị bắt giữ.

Quảng Trị Xe ô tô Hải quan biên giới xe khách cảnh sát kinh tế lái xe Công an tỉnh Quảng Trị Linh kiện linh kiện lắp ráp súng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo