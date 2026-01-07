HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an 2 phường ở TPHCM phối hợp bắt giữ đối tượng cất giấu 4 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ và thuốc pháo

Ngày 7-1, Công an phường Bến Cát cho biết đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình, TPHCM bắt giữ đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí.

Qua đó, thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 177 viên đạn các loại, cùng số linh kiện, dụng cụ để chế tạo vũ khí và chuyển giao lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Công an TPHCM bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí và đạn dược trái phép - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ được

Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường cũng đã vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp 12 vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vũ khí, pháo, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ và thuốc pháo.

Không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép các loại linh kiện, cụm linh kiện để lắp ráp, chế tạo các vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Công an TPHCM bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí và đạn dược trái phép - Ảnh 2.

Công an vận động người dân giao nộp hung khí

Tích cực tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo; không tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. 

Kịp thời báo cơ quan công an nếu phát hiện các hành vi vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. 

