Một học sinh ở TPHCM trích 50% tiền thưởng vô địch võ mua tập gửi học sinh vùng lũ

Ngày 3-12, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm, TP HCM) tất bật đóng gói tập trắng để gửi đến Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” do Báo Người Lao Động phát động. Đây là những quyển tập do học sinh, giáo viên và phụ huynh ủng hộ. Trong vòng 3 ngày, nhà trường đã tiếp nhận được hơn 4.000 quyển tập, gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

VIDEO: Học sinh THCS Nguyễn Văn Bứa tất bật đóng gói tập trắng để gửi đến Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”.

Trong đó, nghĩa cử của em Trịnh Phú Hưởng, học sinh lớp 6/7 gây ấn tượng với nhiều người. Dù tuổi nhỏ nhưng Hưởng đã có những suy nghĩ rất sâu sắc khi quyết định trích 50% giá trị giải thưởng để gửi tặng bạn bè ở vùng lũ.

Hưởng cho biết đã tập luyện Taekwondo được 6 năm. Vừa qua, Hưởng đạt 2 huy chương vàng tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025. Mặc dù chưa nhận được tiền thưởng nhưng khi xem thời sự và nghe tin về thiệt hại do lũ lụt, Hưởng đã xin bố mẹ "tạm ứng" 50% giá trị tiền thưởng để quyên góp.

Một số học sinh còn cẩn thận bao bìa tập, dán nhãn. Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bứa hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực học tập cho học sinh vùng lũ

Tranh thủ giờ ra chơi, các bạn đóng gói tập trắng vào thùng

Em Trịnh Phú Hưởng, học sinh lớp 6/7 đã trích 50% số tiền thưởng để mua tập trắng

Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc hơn 4.000 quyển tập đã được đóng gói ngay ngắn

Em Nguyễn Thị Kim Anh hy vọng học sinh vùng lũ khi nhận được tập trắng sẽ có động lực học tập nhiều hơn

Hưởng cho biết ban đầu dự định quyên góp toàn bộ bằng tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi nghe thầy, cô chia sẻ học sinh vùng lũ hiện rất cần tập để tiếp tục đến trường, Hưởng đã quyết định đổi 5 triệu đồng tiền ủng hộ để mua 715 quyển tập trắng.

Đặc biệt, một số học sinh còn cẩn thận bao bìa, dán nhãn trước khi gửi đi như một lời chúc tiếp sức đến những bạn học sinh đang gặp khó khăn.

Cô Lê Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, cho biết trước đó nhà trường đã vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Sở GD-ĐT. Khi nhận được thông tin Báo Người Lao Động phát động chương trình ý nghĩa, nhà trường lập tức triển khai đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.

"Tôi rất mừng khi nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ rất nhiều từ phụ huynh, đến nay nhà trường đã tiếp nhận được hơn 4.000 tập trắng, hàng trăm cây viết, tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu của nhà trường" - cô Nguyệt chia sẻ.

Những quyển tập trắng chứa tình cảm của học sinh TPHCM sẽ được Báo Người Lao Động chuyển đến học sinh vùng lũ

Cô Nguyệt cho biết dù là điểm trường ở vùng ngoại thành còn nhiều khó khăn nhưng nhờ tinh thần tương thân tương ái của học sinh, sự phối hợp của địa phương và Báo Người Lao Động đã kịp thời có những hành động nhân văn và ý nghĩa.



