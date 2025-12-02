HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói về chế độ cho sinh viên tham gia A80

Yến Anh

(NLĐO)- Trường CĐ Du lịch Hà Nội cho biết qua họp rà soát, nhà trường chưa phát hiện vi phạm trong thực hiện các chế độ đối với sinh viên tham gia sự kiện A80.

Trường Cao đẳng (CĐ) Du lịch Hà Nội ngày 2-12 cho biết vừa có thông cáo báo chí về việc giải đáp chế độ bồi dưỡng cho sinh viên tham gia chương trình A80 của nhà trường.

Trường CĐ Du lịch Hà Nội giải đáp chế độ bồi dưỡng cho sinh viên tham gia A80 - Ảnh 1.

Sinh viên đối thoại với lãnh đạo Trường CĐ Du lịch Hà Nội ngày 1-12

Thông cáo nêu rõ trước những thắc mắc của sinh viên và sự phản ánh của một số cơ quan báo chí, kênh thông tin trên mạng xã hội, Trường CĐ Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp với các phòng, ban chuyên môn rà soát các nội dung có liên quan đến phản ánh của một số sinh viên về việc chi trả chế độ bồi dưỡng phục vụ sự kiện A80, qua họp rà soát, Nhà trường chưa phát hiện vi phạm trong thực hiện các chế độ đối với sinh viên tham gia sự kiện A80.

Ngày 1-12, Trường CĐ Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại công khai với sinh viên nhằm giải đáp tất cả các nội dung liên quan đến chế độ bồi dưỡng và công tác chi trả đối với lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật tại sự kiện A80.

Tại buổi đối thoại, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp, thẳng thắn trao đối, giải đáp cụ thể từng vấn đề sinh viên quan tâm, đồng thời cung cấp đầy đủ các văn bản liên quan với tinh thần công khai - minh bạch - đặt quyền lợi sinh viên lên hàng đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

Về chế độ bồi dưỡng đối với sinh viên tham gia phục vụ sự kiện A80: Thực hiện Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 9-10-2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ huy động, tổ chức lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2025), mức chi cụ thể là: 17 buổi luyện tập: 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt: 180.000 đồng/buổi; 2 buổi chính thức: 200.000 đồng/buổi (tối ngày 1-9 và sáng ngày 2-9-2025). Tổng mức bồi dưỡng cho 1 sinh viên: 1.960.000 đồng.

Trong thời gian tập luyện, nhà trường đã ứng trước tiền ăn cho các sinh viên tham gia là: 11 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng (1 bữa chính + 1 bữa phụ). Tổng tiền ăn: 440.000 đồng/sinh viên. Tiền ăn được khấu trừ vào tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ sự kiện A80 theo đúng quy định. Như vậy, số tiền 1 sinh viên thực nhận sau khi trừ tiền ăn: 1.960.000 đồng - 440.000 đồng = 1.520.000 đồng.

Nhà trường thực hiện chi trả theo 2 đợt. Đợt 1: Sinh viên nhận các khoản duyệt - tổng duyệt - biểu diễn (tổng cộng 940.000 đồng). Đợt 2: Sinh viên nhận khoản còn lại 580.000 đồng cùng Giấy chứng nhận tham gia A80 trong buổi vinh danh tổ chức vào ngày 5-12-2025.

Trường CĐ Du lịch Hà Nội khẳng định luôn trân trọng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự nỗ lực của sinh viên trong việc tham gia sự kiện A80, một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Nhà trường cam kết luôn đặt quyền lợi sinh viên lên trên hết, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu phát hiện sai phạm, nhà trường sẽ nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Rạng ngời những "nữ du kích" TP HCM làm nhiệm vụ đặc biệt A80

Rạng ngời những "nữ du kích" TP HCM làm nhiệm vụ đặc biệt A80

(NLĐO)- Tạm gác lại việc học, các nữ sinh của TP HCM quyết tâm "đội nắng, thắng mưa", hoàn thành nhiệm vụ của khối nữ du kích miền Nam.

A80 Trường CĐ Du lịch Hà Nội
