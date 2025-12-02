"Đã mắt" với thiết bị đào tạo tự làm ở TPHCM

Sáng 2-12, tại Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TPHCM, Sở GD-ĐT tổ chức khai mạc Hội thi "Thiết bị đào tạo tự làm TPHCM lần thứ I" năm 2025.

Thầy Nguyễn Minh Chiến (áo đen) giới thiệu về mô hình "Chẩn đoán lỗi trên xe thực tế" do giảng viên Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn nghiên cứu

Mô hình mô phỏng các lỗi thường gặp trong thực tiễn giúp sinh viên nhìn thấy và nhận biết trực tiếp các lỗi phản ứng trên xe, từ đó khắc phục tình trạng bỡ ngỡ khi tiếp xúc với tài sản lớn của khách hàng.

bà Trương Hải Thanh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPhcm, Phó Ban tổ chức hội thi, cho biết hội thi là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức định kỳ 3 năm/lần.

Hội thi năm nay được tổ chức lần đầu tiên sau khi hợp nhất 3 địa phương, quy tụ sự tham gia của 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), 225 nhà giáo là tác giả, nhóm tác giả của 64 thiết bị dự thi.

"So với năm 2022, hội thi năm nay đã tăng thêm 22 thiết bị, tăng thêm 86 nhà giáo và 11 cơ sở GDNN. Điều này cho thấy GDNN của TPHCM sau hợp nhất có năng lực và tiềm năng phát triển to lớn" - bà Thanh khẳng định.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, nghe giới thiệu về mô hình "Giám sát và vận hành dây chuyền sản xuất dược phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo" của Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An.

Thầy Phan Tiến Vương, đại diện nhóm tác giả của Trường CĐ Giao thông vận tải TPHCM, đã giới thiệu mô hình "Hộp số tự động". Với chi phí chế tạo chỉ khoảng 35 triệu đồng (tiết kiệm đáng kể so với xe thực tế), mô hình này được thiết kế nhỏ gọn để bố trí ngay tại phòng học, giúp khắc phục hạn chế về không gian và kinh phí.

"Mô hình không chỉ phục vụ giảng dạy cơ cấu mà còn tích hợp đầy đủ bảng điều khiển, kiểm tra áp suất dầu, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong đào tạo kỹ thuật ô tô, đáp ứng các tiêu chí sư phạm và thẩm mỹ của hội thi"- thầy Vương cho biết.

Năm nay, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM tham gia với 7 mô hình đào tạo. Trong đó, mô hình "Hệ thống lạnh đa năng có giám sát điều khiển và tự động hóa theo công nghệ 4.0" gây ấn tượng khi tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy.

Đại diện nhóm nghiên cứu, TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường CĐ Lý Tự Trọng, cho biết nhóm đã mất hơn 11 tháng để hoàn thiện và thử nghiệm mô hình này.

TS Hoàng Văn Viết kiểm tra mô hình trước khi bắt đầu phần thi vào chiều 2-12.

Mô hình thiết bị đào tạo robot công nghiệp của Trường CĐ FPT Polytechnic TPHCM

Lần đầu tiên tham gia hội thi, thầy Phan Tiến Vương, đại diện nhóm tác giả Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM, giới thiệu mô hình "Hộp số tự động" tiết kiệm.

Hội thi là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích vượt trội trong công tác nghiên cứu khoa học, tích cực đổi mới sáng tạo và biến các ý tưởng thành hiện thực.

Việc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng các thiết bị đào tạo tự góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, giảm chi phí đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong GDNN.

Hội thi là cơ hội để nhà trường giao lưu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị bạn. Từ đó, cải tiến thiết bị đào tạo sao cho phù hợp với các dây chuyền sản xuất và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. "Việc tự chế tạo các mô hình hiện đại cũng là cách để tiết kiệm chi phí lâu dài trong quá trình đào tạo"- TS Viết nhấn mạnh.

Dự kiến kết quả và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc sẽ được công bố vào ngày 16-12.