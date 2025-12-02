Những cuốn tập trắng yêu thương gửi đến Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Chiều 2-12, tại Trường THCS Phan Công Hớn (xã Bà Điểm, TPHCM), nhiều học sinh ôm từng chồng tập trắng đến ủng hộ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động.

VIDEO: Hơn 3.500 quyển tập trắng được học sinh Trường THCS Phan Công Hớn quyên góp

Có em ủng hộ 5 quyển, 10 quyển, có em thì "tay xách nách mang" 2 bên cầm 2 túi tập thật to. Ôm chồng tập trên tay, em Đăng Khôi, lớp 8/8, cười tươi cho biết tất cả tập trắng này là sự ủng hộ của cả lớp, mong muốn giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa ở vùng lũ.

Ngay khi vừa kết thúc tiết thể dục, em Huỳnh Thiên Phúc cũng chạy vội đến điểm tập kết tập trắng. Phúc nhận nhiệm vụ ghi chép lại số lượng tập vở các bạn đóng góp, đồng thời sắp xếp tập vở vào thùng, chuẩn bị vận chuyển đến Báo Người Lao Động.

"Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đóng góp một chút sức nhỏ giúp các bạn ở vùng lũ. Em nghĩ các bạn sẽ rất vui khi nhận được nhận quyển tập mới như thế này" – Phúc chia sẻ.

Những khoảnh khắc đáng yêu của học sinh Trường THCS Phan Công Hớn

Học sinh chung tay, góp sức nhỏ của mình giúp đỡ bạn bè vùng lũ

Từng chồng tập trắng được xếp cẩn thận vào thùng, chuẩn bị lên đường đến điểm tập kết tại tòa soạn Báo Người Lao Động

Thầy Nguyễn Trung An, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Công Hớn, cho biết ngay khi kêu gọi ủng hộ, không chỉ có học sinh và giáo viên nhà trường mà còn có rất nhiều phụ huynh chở tập trắng đến trường.

Trong vòng 3 ngày, trường đã nhận được hơn 3.500 quyển tập trắng, gần 4,5 triệu đồng và rất nhiều lời chúc yêu thương được gửi gắm.

"Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động rất kịp thời và ý nghĩa. Mỗi sự đóng góp ngay lúc này đều rất cần thiết, đặc biệt có thể trao tận tay các em học sinh sẽ giúp các em an tâm đến trường nhiều hơn" – thầy An cho biết thêm.

Bảng "sao kê" đáng yêu do em Huỳnh Thiên Phúc cẩn thận ghi lại

Giáo viên và học sinh tất bật đóng gói tập trắng

Mỗi người một ít, chẳng mấy chốc số lượng quyên góp đã vượt hơn 3.500 quyển tập

Thông qua hoạt động nhân ái này, nhà trường cũng kỳ vọng sẽ giáo dục và bồi đắp cho học sinh về tinh thần sẻ chia cao đẹp về truyền thống "lá lành đùm lá rách" đối với những bạn bè cùng trang lứa đang gặp hoàn cảnh khó khăn.



