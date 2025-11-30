Ngày 30-11, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới cho biết sẽ tài trợ 3 sà lan và 3 tàu kéo phục vụ Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Một chiếc sà lan dài 85 m, rộng 20 m, tải trọng 3.600 tấn làm sân khấu chính

Trong đó, một chiếc sà lan dài 85 m, rộng 20 m, tải trọng 3.600 tấn làm sân khấu chính; chiếc sà lan dài 60 m, rộng 16 m, tải trọng 2.200 tấn làm hậu trường sân khấu chính và một chiếc sà lan khác tải trọng 2.200 tấn làm sân bắn pháo hoa.

Cùng với đó là 3 tàu kéo hỗ trợ công tác tổ chức, hậu cần, di dời, phòng cháy chữa cháy... Tổng chi phí cho các hạng mục tài trợ gần 3,2 tỉ đồng.

Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thông tin Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ chính thức khai mạc vào lúc 18 giờ 30 ngày 27-12-2025 và kéo dài đến hết ngày 1-1-2026, mang đến một tuần lễ văn hóa sôi động, xen lẫn không khí chào đón năm mới 2026.

Ngay trong đêm khai mạc, công chúng và du khách sẽ được chứng kiến màn trình diễn "sắc màu sông nước" ấn tượng tại các tuyến đường khu vực trung tâm và trên sông Hậu.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho du khách

Điểm nhấn không thể bỏ lỡ là drone show (trình diễn thiết bị bay không người lái) hiện đại kết hợp với màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khuôn khổ lễ hội còn các hoạt động như: Triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay"; đua thuyền buồm, đua thuyền sup; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương…