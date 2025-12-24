HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Một loại vitamin có thể bảo vệ phổi khi gặp ô nhiễm bụi mịn

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Úc cho thấy "nạp" đủ một vitamin sẽ đem lại sự bảo vệ nhất định khi phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm do bụi mịn PM2.5.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu do Đại học Công nghệ Sydney (UTS) dẫn đầu đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên chuột và mô người được nuôi cấy để kiểm tra tác dụng của vitamin C đối với các mô phải tiếp xúc với bụi mịn PM2.5.

Bụi mịn PM2.5 nằm trong khí thải giao thông, một trong những thành tố chính tạo nên tình trạng ô nhiễm không khí ở các đô thị hiện đại. Ngoài ra, cháy rừng, bão bụi... cũng đem đến lượng lớn bụi mịn.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác hại của các hạt ô nhiễm siêu nhỏ này.

Một loại vitamin có thể bảo vệ phổi khi gặp ô nhiễm bụi mịn - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí do bụi mịn đang là vấn đề lớn đối với nhiều thành phố trên thế giới - Minh họa AI: Thu Anh

Còn vitamin C là một chất chống oxy hóa nổi tiếng, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu rất muốn thử nghiệm tác dụng bảo vệ của nó chống lại các chất ô nhiễm không khí.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả nhận thấy vitamin này bảo vệ chống lại một số tổn thương cốt lõi đối với tế bào mà ô nhiễm không khí thường gây ra cho phổi .

Đặc biệt, vitamin C làm giảm sự hao hụt các "nhà máy năng lượng" của tế bào, tức ti thể, đồng thời giảm tình trạng viêm có hại và ngăn ngừa tế bào bị tổn thương do tác động của stress oxy hóa. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh về phổi.

Theo các tác giả, các kết quả ban đầu rất khích lệ, nhưng họ vẫn cần thực hiện thêm nhiều bước nhằm xác định lượng vitamin C phù hợp cho mục đích này.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể để mắt đến loại vitamin này ngay lúc này, nhất là nếu đang sống trong một khu vực bị ô nhiễm không khí.

Cách bổ sung an toàn nhất vẫn là ăn thường xuyên và đa dạng các thực phẩm chứa vitamin C: Trái cây họ cam quýt, táo, ổi, dâu, đu đủ, thơm, cà chua, cà rốt, bông cải xanh và các loại rau màu xanh lá đậm khác...


Tin liên quan

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của một dạng vitamin có mặt trong thịt gà, cá biển.

Một loại vitamin có thể “đảo ngược” gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một loại vitamin nhóm B vừa được phát hiện là có khả năng ức chế tác dụng của một loại RNA thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Nghiên cứu Mỹ xác nhận một vitamin làm chậm được lão hóa

(NLĐO) - Một nghiên cứu di truyền chi tiết từ Đại học Augusta (Mỹ) cho thấy một vitamin có thể giúp duy trì telomere - "nắp" nhiễm sắc thể.

Ô nhiễm không khí vitamin bụi mịn PM2.5 vitamin C trái cây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo