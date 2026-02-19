HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một năm bận rộn của nhiều lãnh đạo trên sóng livestream bán hàng

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong năm qua, nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã trực tiếp tham gia livestream bán hàng.

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), vẫn tất bật với các chương trình livestream bán hàng. Sáng 6-2, phiên livestream "Sức sống hàng Việt" được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Một năm bận rộn của nhiều lãnh đạo trên sóng livestream bán hàng - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh (ngoài cùng bên phải) tham gia livestream quảng bá hàng Việt

Trước đó, ông Trần Hữu Linh từng trực tiếp tham gia nhiều phiên livestream bán hàng như bánh Trung thu, đồng thời phối hợp cùng bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thực hiện phiên livestream nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - hàng giả trên thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, livestream đang trở thành một kênh quảng bá hiệu quả, giúp kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. "Livestream là một kênh tiếp thị mạnh mẽ. Thay vì các phương thức quảng bá truyền thống, livestream giúp nội dung trở nên gần gũi, chân thực và thu hút hơn, đặc biệt với giới trẻ" - ông Linh chia sẻ. Vì vậy, ông đã và sẽ tiếp tục tham gia các phiên livestream để quảng bá hàng Việt.

Trong năm qua, hình ảnh lãnh đạo địa phương trực tiếp lên sóng livestream cũng ngày càng phổ biến. Trong khuôn khổ Hội chợ OCOP Xuân tỉnh Quảng Ninh 2026, diễn ra tối 7-2, sự xuất hiện của bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, trong vai trò "người dẫn chương trình" livestream đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách. Trực tiếp trên sóng, bà giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như mực khô, hải sản cao cấp, góp phần quảng bá hình ảnh đặc khu biển đảo tiền tiêu.

Một năm bận rộn của nhiều lãnh đạo trên sóng livestream bán hàng - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách, tham gia livestream bán hoa cúc nở sớm cho nhà vườn

Việc người đứng đầu đặc khu trực tiếp tham gia livestream ngay tại không gian trưng bày sản phẩm OCOP không chỉ đơn thuần hỗ trợ người dân bán hàng, mà còn thể hiện một cách làm bài bản trong quảng bá thương hiệu địa phương, góp phần mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm vùng biển đảo.

Đáng chú ý, trước tình trạng tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, nhiều lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đứng ra hỗ trợ người dân bán hàng qua livestream. Tại Bến Tre, để giúp bà con Chợ Lách tiêu thụ hoa Tết với giá hợp lý, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), đã trực tiếp đứng trước ống kính livestream, hỗ trợ các chủ vườn bán cúc mâm xôi với giá gốc khoảng 200.000 đồng, giúp người trồng hoa có một cái Tết trọn vẹn.

Tại Bắc Ninh, trong một phiên livestream kéo dài 6 giờ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng cộng sự đã "chốt đơn" thành công hơn 54 tấn vải thiều Lục Ngạn, mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông sản địa phương.

Lãnh đạo livestream bán hàng hiệu quả lan tỏa rất lớn 

Ở Tây Nguyên, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (Đắk Lắk), cùng bà con buôn làng tổ chức phiên livestream bán sầu riêng đầu tiên tại địa phương. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận thị trường của nông dân vùng sâu, vùng xa.

Tại Lai Châu, ông Lê Bá Sơn, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, cùng bà Lường Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đã trực tiếp tham gia livestream bán khoai sâm đất – đặc sản của địa phương. Các phiên livestream thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem, với tổng sản lượng tiêu thụ lên tới 300 tấn chỉ trong hai tháng 9 và 10.

Đánh giá về xu hướng này, Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng việc lãnh đạo "lên sóng livestream" quảng bá sản phẩm là một biểu hiện tích cực, thể hiện tinh thần đổi mới và sự gần dân của chính quyền.

Theo Đại biểu Hà Sỹ Đồng, khi người lãnh đạo trực tiếp giới thiệu và cam kết chất lượng sản phẩm, giá trị lan tỏa vượt xa một món hàng nông sản đơn thuần. Đó là sự bảo chứng cho uy tín địa phương, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm quê hương.

"Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc lãnh đạo trực tiếp đứng ra cam kết sản phẩm bằng danh dự và trách nhiệm công vụ sẽ tạo sức hút lớn. Đây là một hình thức tiếp thị chính quyền văn minh và hiệu quả" - ông Đồng nhấn mạnh.

Cùng với đó, việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và quảng bá sản phẩm đặc trưng, góp phần mở rộng thị trường và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Tiktok người tiêu dùng bán hàng lãnh đạo địa phương lãnh đạo livestream bán hàng
