Một năm rực rỡ của Hứa Kim Tuyền

Hứa Kim Tuyền và hành trình phía sau "Giai Nhân"

Song song với vai trò giám đốc âm nhạc của "Giai Nhân", Hứa Kim Tuyền còn có một năm 2025 đặc biệt sôi động khi liên tục hiện diện trên các bảng xếp hạng nhạc số, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của anh trong đời sống nhạc Việt.

Nhà sản xuất âm nhạc - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vừa chia sẻ một đoạn clip BTS The making of album "Giai Nhân", ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện album phòng thu thứ 5 của Văn Mai Hương.

Trước đó, màn "bắt tay" giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương trong album "Hương", "Minh Tinh" đã tạo nên một "cặp bài trùng" của nhạc Việt.

Hiện tại, "Giai Nhân" đang góp mặt trong nhiều đề cử của các giải thưởng âm nhạc uy tín, nhận được hơn 4,5 triệu lượt nghe trên các nền tảng chỉ sau 2 tuần phát hành.

Các nhạc sĩ, producer mất 3 tháng để sáng tác, trải qua nhiều đợt nhận xét chỉnh sửa, cùng nhau đóng góp ý kiến, góc nhìn lẫn trải nghiệm cá nhân để tạo nên một chỉnh thể album hoàn thiện. Đặc biệt, Hứa Kim Tuyền tiết lộ, đội ngũ sản xuất đã tổ chức một music camp - trại sáng tác, nơi các nhạc sĩ và producer làm việc, trao đổi liên tục cùng nhau để có sự thống nhất về ngôn ngữ âm nhạc, tạo nên "sợi dây" liên kết cho tổng thể.

Chuyện của "Giai Nhân" và Hứa Kim Tuyền: bây giờ mới kể

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm hạc Hứa Kim Tuyền và Dương K

"Ban đầu tôi rất trông đợi vào phần feat của HURRYKNG vì chưa thấy HURRYKNG rap trên nền beat như vậy. Nhưng khi nghe bản demo mà HURRYKNG gửi, tôi cảm thấy khá bất ngờ vì Khang đã mang một vibe rất nam tính Á Đông, rất phù hợp với bài hát này" - Giám đốc âm nhạc DươngK chia sẻ.

Grey D - nam ca sĩ Gen Z từng khiến cư dân mạng liên tục tìm kiếm sau một thời gian "ở ẩn" - gây bất ngờ khi trở lại, kết hợp cùng Văn Mai Hương trong ca khúc Vùng Xám. Trong clip BTS The Making Of Giai Nhân album, Grey D cho biết đây là một ca khúc rất phù hợp với nam nghệ sĩ: "Ít khi mình viết những ca khúc có năng lượng nam nữ tranh cãi với nhau như thế này. Khi tham gia vào dự án, mình cảm nhận được năng lượng, sự rung động. Đây là điểm rất đặc biệt của ca khúc".

Một năm rực rỡ của Hứa Kim Tuyền

Bên cạnh một dự án âm nhạc dài hơi như album "Giai Nhân", Hứa Kim Tuyền cũng trải qua một năm 2025 đặc biệt bận rộn và giàu dấu ấn. Trong số hàng loạt bản hit, ca khúc Kho báu qua tiếng hát của (S)TRONG Trọng Hiếu dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số trong nước, từ The Official Chart Vietnam đến Spotify, Apple Music và Billboard Top Vietnamese Song.

Ca khúc cũng là ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở cả hai hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất (dành cho (S)TRONG Trọng Hiếu) và Ca khúc được yêu thích nhất (dành cho Kho báu).

Ngoài ra, "Kho báu" cũng góp mặt tại Bài hát hiện tượng và Ca khúc của năm. Trong khi đó, dấu ấn của cái tên Hứa Kim Tuyền cũng thể hiện sắc nét khi ngoài Kho báu, ca khúc nhạc phim "Mặt trời trong bóng tối" được đề cử Ca khúc nhạc phim được yêu thích, album "Giai Nhân" của Văn Mai Hương - dự án do anh giữ vai trò sáng tác và sản xuất chủ chốt - cũng xuất hiện trong đề cử Album của năm.

Song song với chuỗi thành tích về hit và giải thưởng, Hứa Kim Tuyền tiếp tục hiện diện ở các dự án âm nhạc quy mô như "Chị Đẹp Concert 2025", "Chị Đẹp đạp gió", cho thấy sự bền bỉ, độ phủ sóng rộng rãi và vị thế ổn định trong thị trường nhạc Việt năm 2025 đầy sôi động.