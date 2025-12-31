HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

B.O.F - ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhóm nhạc B.O.F được dự đoán nắm giữ nhiều ưu thế để trở thành chủ nhân tượng Mai Vàng lần thứ 31-2025.

B.O.F - dấu son trên bản đồ âm nhạc Việt

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 1.

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng cạnh tranh, nhóm nhạc B.O.F (Boys on fire - những chàng trai cháy bỏng đam mê) ra đời mang theo những ưu thế đặc biệt hiếm có, khiến công chúng và giới chuyên môn đều chú ý từ khi mới debut (ra mắt).

Nhóm được hình thành sau chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và quy tụ năm nghệ sĩ giàu kinh nghiệm: Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần và Bùi Công Nam - mỗi người không chỉ là một cá nhân nổi bật mà còn là một mảnh ghép hoàn chỉnh trong tổng thể B.O.F.

Công tâm, B.O.F không có những cú "debut" rầm rộ nhưng là nhóm nhạc cho khán giả một niềm tin: đặt nặng tinh thần "cháy" hơn là hào quang. Các thành viên đã có sẵn hào quang tự thân nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn cá nhân để bắt đầu lại với tư cách một nhóm nhạc đúng nghĩa - nơi không ai là "trung tâm", chỉ có tinh thần đồng đội làm trụ cột.

Ưu thế đầu tiên của B.O.F nằm ở… tuổi nghề.

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 2.

Mỗi thành viên của B.O.F là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh đặc sắc đầy cuốn hút

Tất cả các thành viên của B.O.F đều "cũ", những người cũ của showbiz Việt. Và vì cũ, mỗi thành viên đều có một hành trình, những thành tựu và xứng đáng với vị thế "idol" trong lòng nhiều người hâm mộ.

Trong đó, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch là những mảnh ghép của 365 - nhóm nhạc nam hiếm hoi tạo được ảnh hưởng thực sự ở V-pop; Kay Trần trưởng thành từ giới underground; BB Trần quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh; Bùi Công Nam lại là "bộ não sáng tác" đứng sau nhiều bản hit. Khi đứng chung một đội hình, họ không phải học cách làm nghề từ đầu mà học cách hòa hợp - điều khó hơn rất nhiều.

Ở B.O.F, khán giả không thấy những màn tranh "spotlight" hay vị trí "center", mà ở đó, khán giả thấy một tập thể có sự phân chia rõ rệt về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh. S.T Sơn Thạch mang đến sự chỉn chu về kỹ thuật trình diễn; Kay Trần tạo lực đẩy bằng cá tính âm nhạc mạnh; Jun Phạm giữ mạch cảm xúc; BB Trần đem lại màu sắc giải trí; còn Bùi Công Nam là "xương sống" sáng tác. Đây là ưu thế mà nhiều nhóm trẻ phải mất vài năm mới xây dựng được.

B.O.F sở hữu những câu chuyện đáng nghe

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 3.

Mỗi thành viên mang đến một câu chuyện thú vị

Trong thời đại khán giả trẻ ngày càng đòi hỏi chiều sâu, B.O.F không chỉ bán sản phẩm mà bán cả hành trình. "Anh trai vượt ngàn chông gai" không tạo nên họ, nhưng là nơi kết nối năm cá tính từng đứng ở những quỹ đạo khác nhau.

Câu chuyện "bỏ cái tôi để làm lại từ đầu" trở thành nền tảng cảm xúc cho B.O.F - điều mà khán giả dễ đồng cảm, nhất là trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ đang chọn lối đi an toàn, nhanh nổi nhưng cũng nhanh mờ.

Một ưu thế nổi bật của B.O.F là lựa chọn âm nhạc không chiều chuộng thị hiếu.MV debut "No Fair" không phải kiểu ca khúc dễ nghe - dễ thuộc, mà là một bản Rap-R&B mang nặng màu sắc tự sự. Ở đó, Bùi Công Nam không viết để khoe kỹ thuật, mà viết về cảm giác không công bằng trong tình yêu - một chủ đề tưởng cũ nhưng lại được kể bằng ngôn ngữ mới.

Sự "khó nghe vừa đủ" ấy cho thấy B.O.F không muốn trở thành nhóm nhạc sống bằng công thức, mà sẵn sàng đánh cược bằng cá tính.

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 4.

Không quá náo nhiệt nhưng B.O.F mang đến cho khán giả niềm tin

Trong bối cảnh V-pop ngày càng thiên về single nhanh - gọn - dễ viral, việc một nhóm nhạc nam debut bằng sản phẩm nhiều tầng cảm xúc là quyết định không hề an toàn. Nhưng chính sự không an toàn ấy lại là lợi thế: B.O.F tạo được dấu ấn riêng thay vì hòa lẫn trong rừng gương mặt mới.

Chương trình thực tế giúp từng thành viên xây dựng hình ảnh đời thực, để khi họ đứng cạnh nhau, khán giả không còn xa lạ mà có cảm giác "đã quen từ lâu". Sự ủng hộ dành cho showcase đầu tiên - nơi vé bán hết trong thời gian ngắn - là minh chứng cho nền tảng fan bền chặt, chứ không phải hiệu ứng truyền thông nhất thời.

B.O.F với điểm mạnh đặc trưng là tinh thần làm nghề.

Họ không trẻ nhất, cũng chẳng mới mẻ nhất, nhưng họ bước vào hành trình này với tâm thế nghiêm túc của những người từng đi qua thăng trầm. Trong một thị trường mà nhóm nhạc nam thường "nở rộ rồi tàn nhanh", B.O.F chọn con đường chậm nhưng dài hơi - nơi mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn tập thể.

B.O.F -ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 5.

Và B.O.F chính là điểm đến của mọi sự lựa chọn

Có thể B.O.F chưa phải là nhóm nhạc làm "bùng nổ" V-pop ngay lúc này. Nhưng với những gì đang có - kinh nghiệm, câu chuyện, cá tính và tinh thần đồng đội - họ đang sở hữu điều mà nhiều nhóm khác thiếu: khả năng đi đường dài. Và trong âm nhạc, đó mới là lợi thế đáng giá nhất.

Với sự hội tụ của kinh nghiệm, tài năng đa dạng, hình ảnh tinh thần truyền cảm hứng, sản phẩm âm nhạc chất lượng, cộng đồng fan đông đảo và tinh thần đồng đội vững chắc, B.O.F đang sở hữu những ưu thế nổi bật để trở thành một trong những nhóm nhạc đáng chú ý của V-pop thế hệ mới.

Những gì họ đã làm từ khi hình thành tới hiện tại cho thấy nhóm không chỉ là một "hiện tượng truyền hình" mà đang đi theo con đường nghệ thuật bài bản và có chiến lược.


Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

(NLĐO) - Khi hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" trở lại đường đua giải Mai Vàng 31-2025, nhóm "Chín Muồi" là ứng viên nổi bật.

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

(NLĐO) - Tùng Dương sở hữu 2 đề cử tại giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nam ca sĩ và MV được yêu thích nhất" (MV "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai").

Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại?

(NLĐO) - Wren Evans với "Vừa tìm thấy đã đánh mất": Mở ra thế giới Broadway mùa đông ấm áp.

