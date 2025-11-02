HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc bất ngờ công bố có lãi

Thái Phương

(NLĐO) – Vikki Bank vừa công bố có lãi sau 7 tháng chuyển đổi từ ngân hàng Đông Á.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng của Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố, có thông tin đáng chú ý là Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi. Ngân hàng số này hiện có hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café - chi nhánh thế hệ mới. 

Hồi tháng 2-2025, Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á đã đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, Đông Á là ngân hàng do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ. 

Dưới sự quản lý của HDBank trong vai trò chủ sở hữu, mọi quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, của khách hàng tại DongA Bank tiếp tục được bảo đảm theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật.

Vikki Bank là một trong 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, GPBank được chuyển giao bắt buộc cho VPBank; CB Bank được chuyển giao cho Vietcombank và hiện đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo; trong khi OceanBank được chuyển giao cho MB Bank và đổi tên thành MBV.

- Ảnh 2.

Vikki Bank thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới

Liên quan đến kết quả kinh doanh của HDBank, trong 9 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 14.803 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. 

Dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. 

Thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỉ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. 

Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch. HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng.

Đáng chú ý, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỉ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và liên tục qua các năm.

Tin liên quan

ACB thu về 16.000 tỉ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

ACB thu về 16.000 tỉ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu vừa công bố kết quả kinh doanh quý III-2025 tăng trưởng ổn định

VRG về đích lợi nhuận cả năm chỉ trong 9 tháng – ghi dấu ấn kỷ niệm 96 năm truyền thống ngành

(NLĐO) – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã đạt lợi nhuận sau thuế 5.312 tỉ đồng, hoàn thành 106,8% kế hoạch cả năm 2025 chỉ trong 9 tháng.

F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý III, đạt 90% kế hoạch năm 2025

Ngày 20-10, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố kết quả kinh doanh quý III-2025 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 282 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

HDBank Ngân hàng Đông Á Ngân hàng số ngân hàng 0 đồng vikki bank
