Một nghĩa cử cao đẹp, ba cuộc đời được hồi sinh

Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca lấy, ghép mô tạng từ người cho chết não, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nặng.

Tập thể y bác sĩ bệnh viện tri ân người bệnh trước khi tiến hành phẫu thuật

Người hiến tạng là anh N.P.M.N. (32 tuổi), nhập viện vào sáng 2-6 trong tình trạng xuất huyết não lượng lớn. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, người bệnh được xác định không còn khả năng điều trị. Trước hoàn cảnh đau lòng này, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn là hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu những bệnh nhân khác.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện gặp gỡ gia đình người hiến tạng (bên trái) và Hội chữ thập đỏ cùng phòng Công tác xã hội Bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tri ân gia đình người bệnh (bên phải)

Dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương phối hợp triển khai các quy trình chuyên môn, thực hiện phẫu thuật lấy tạng sau khi người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định.

Ngay trong đêm, ê-kíp Bệnh viện Nhân dân 115 đã ghép thành công hai quả thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Trong khi đó, ê-kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã ghép tim thành công cho một bệnh nhi mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối.

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của những người nhận tạng hiện ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực.

Đại diện bệnh viện cho biết quyết định hiến tặng mô, tạng của gia đình người bệnh không chỉ mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.