Sức khỏe

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tạng sau chia sẻ xúc động

N.Dung

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp đăng ký hiến tạng, lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”, nối tiếp sự sống cho người bệnh.

Sáng 20-5, tại chương trình "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế tổ chức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tạng, đồng thời có những chia sẻ xúc động, nhấn mạnh đây là "sự nối dài kỳ diệu của sự sống", một nghĩa cử nhân văn cần lan tỏa rộng rãi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tạng sau chia sẻ xúc động - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình

Phó Thủ tướng viết đơn hiến tạng, lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi"

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại câu chuyện về một nữ du khách người Anh 19 tuổi, không may bị tai nạn trong chuyến du lịch tại Hà Giang và được xác định chết não. Trong mất mát tột cùng, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng để cứu người.

Nghĩa cử ấy giúp 4 bệnh nhân Việt Nam có thêm cơ hội sống. "Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời đi, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam"- Phó Thủ tướng xúc động nói.

Theo Phó Thủ tướng, những câu chuyện như vậy, cùng hàng trăm trường hợp hiến mô, tạng thầm lặng suốt nhiều năm qua, đã viết nên những minh chứng sống động về lòng nhân ái và tình yêu thương con người. Trong khoảnh khắc sinh tử, nhiều gia đình đã lựa chọn trao đi một phần cơ thể của người thân để hồi sinh sự sống cho người khác.

"Chính những nghĩa cử ấy khiến chúng ta thêm tin rằng, dù cuộc đời có mất mát và thử thách, tình người vẫn luôn là điều thiêng liêng và có sức mạnh nối dài sự sống"- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống sâu sắc: "Cho đi là còn mãi". Bà bày tỏ tri ân tới những người đã hiến tặng và các gia đình đã vượt lên nỗi đau riêng để đưa ra quyết định đầy nhân văn.

img

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết nhu cầu ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn rất lớn, với hàng ngàn bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội được ghép tạng để duy trì sự sống. "Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết sẽ đăng ký hiến tặng mô, tạng ngay trong dịp này, như một hành động lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi".

"Tôi cũng sẽ tự mình viết đơn đăng ký hiến mô, tạng đúng vào ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này"- Phó Thủ tướng nói, đồng thời kêu gọi mỗi người dân chung tay lan tỏa phong trào hiến mô, tạng bằng tinh thần nhân ái và sẻ chia.

Gần 177.500 người đăng ký hiến mô, tạng

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đến năm 2025, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng; riêng năm 2024 có 1.212 ca, năm 2025 đạt 1.368 ca. Tổng số trường hợp chết não hiến tạng đến nay là 286. Tính đến ngày 19-5, Việt Nam có gần 177.500 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

img

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tri ân gia đình người chết não hiến tạng. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo Bộ trưởng, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, công tác vận động, thay đổi nhận thức cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép tạng từ người chết não, ghép đa tạng, ghép tim - gan đồng thời, ghép tạng domino…

Trình độ ghép tạng của Việt Nam tự hào được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực.

Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép thực hiện ghép tạng, tuy nhiên nguồn tạng từ người chết não - nguồn có thể cứu sống nhiều bệnh nhân cùng lúc, vẫn rất khan hiếm. Sự thiếu hụt này khiến nhiều bệnh nhân không kịp chờ đến cơ hội được ghép tạng.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 48/2024 quy định về đăng ký ghép và nguyên tắc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến sau khi chết; đồng thời đang sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nhằm mở rộng nguồn hiến, nâng cao hiệu quả quản lý và tiệm cận thông lệ quốc tế.

img

Các đại biểu bấm nút phát động Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng

Bộ Y tế cam kết sử dụng từng mô, bộ phận được hiến tặng một cách trân trọng, minh bạch và hiệu quả; không để bất kỳ nghĩa cử nào bị lãng phí, không để một hy vọng nào bị bỏ sót.

Cùng với đó, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyên môn, nâng cao năng lực tiếp nhận, bảo quản và ghép tạng; mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng tại các cơ sở có hồi sức cấp cứu nhằm kịp thời phát hiện và vận động nguồn hiến từ người chết não.

Nhằm tri ân những người hiến tạng và gia đình, Bộ Y tế chọn ngày 20-5 hằng năm là "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng". Đây là dịp tôn vinh các nghĩa cử cao đẹp, đồng thời lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi".

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần

(NLĐO) - Các chuyên gia kỳ vọng sự chung tay của báo chí, cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa hiến tạng từ người chết não, cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Bộ trưởng gửi thư cảm tạ gia đình cô gái người Anh hiến tạng

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chia buồn, cảm tạ gia đình nữ du khách người Anh hiến tạng cứu 3 bệnh nhân, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử này.

Nam sinh chết não hiến tạng, hồi sinh 8 cuộc đời

(NLĐO) - Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, một nam sinh rơi vào tình trạng chết não đã được gia đình đồng ý hiến tạng, mang lại cơ hội sống cho 8 người bệnh.

