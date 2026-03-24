Pháp luật

Một người ở TPHCM bị lừa 225 triệu sau cuộc gọi của "cảnh sát hình sự Hà Nội"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một người ngụ TPHCM đã trình báo bị lừa 225 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cảnh sát hình sự Hà Nội đang điều tra một vụ án

Ngày 24-3, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Điều tra ban đầu thể hiện: Ngày 28-6-2025, anh S. (ngụ TPHCM) nhận cuộc gọi từ người lạ, yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản tên "Minh Công". Qua trò chuyện, người này tự xưng tên Bình, là cảnh sát hình sự tại Hà Nội.

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân vụ án. Ảnh minh hoạ do AI tạo

Bình thông báo đang thụ lý vụ án rửa tiền liên quan bị can Hoàng Vĩnh Phát. Người này cáo buộc anh S. bán thông tin cá nhân trục lợi và nhận 450 triệu đồng từ bị can Phát. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh S. làm việc qua ứng dụng Zoom để lấy lời khai.

Trong quá trình gọi video, một người khác tự xưng tên Hiếu, cán bộ công an, yêu cầu anh S. chuyển 450 triệu đồng vào các tài khoản chỉ định. 

Nhóm này lấy lý do để Cục Quản lý giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra tính minh bạch và chứng minh anh S. không liên quan tội phạm.

Tin lời, anh S. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh S. mới nhận ra bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Công an TPHCM xác định các đối tượng sử dụng 2 pháp nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: Công ty TNHH TM Dale (địa chỉ tại đường Phó Cơ Điều, phường 7, quận 11 cũ) và Công ty TNHH TM SUMMIT (địa chỉ tại đường Bàu Cát, phường 4, quận Tân Bình cũ; số điện thoại 0356.864.042).

Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM đề nghị ai là bị hại hoặc biết thông tin liên quan hoạt động của 2 công ty nêu trên, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM.

Địa chỉ trình báo: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM hoặc số điện thoại trực ban Phòng CSHS: 069.3187.200. Người dân cũng có thể liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Tuấn (Tổ công tác số 4), địa chỉ 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, điện thoại: 0901.357.073 để phối hợp giải quyết

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lập chuyên án truy tìm những kẻ lừa đảo số tiền lớn.

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

(NLĐO) - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, 2 người đi xe máy đã đánh tài xế ô tô và sự việc chỉ dừng lại khi CSGT xuất hiện

Công an TPHCM tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân có hộ khẩu thường trú tại TPHCM bị Mỹ trục xuất

