Một người ở TPHCM bị lừa 225 triệu sau cuộc gọi của "cảnh sát hình sự Hà Nội"

Ngày 24-3, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu thể hiện: Ngày 28-6-2025, anh S. (ngụ TPHCM) nhận cuộc gọi từ người lạ, yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản tên "Minh Công". Qua trò chuyện, người này tự xưng tên Bình, là cảnh sát hình sự tại Hà Nội.

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân vụ án. Ảnh minh hoạ do AI tạo

Bình thông báo đang thụ lý vụ án rửa tiền liên quan bị can Hoàng Vĩnh Phát. Người này cáo buộc anh S. bán thông tin cá nhân trục lợi và nhận 450 triệu đồng từ bị can Phát. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh S. làm việc qua ứng dụng Zoom để lấy lời khai.

Trong quá trình gọi video, một người khác tự xưng tên Hiếu, cán bộ công an, yêu cầu anh S. chuyển 450 triệu đồng vào các tài khoản chỉ định.

Nhóm này lấy lý do để Cục Quản lý giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra tính minh bạch và chứng minh anh S. không liên quan tội phạm.

Tin lời, anh S. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh S. mới nhận ra bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Công an TPHCM xác định các đối tượng sử dụng 2 pháp nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: Công ty TNHH TM Dale (địa chỉ tại đường Phó Cơ Điều, phường 7, quận 11 cũ) và Công ty TNHH TM SUMMIT (địa chỉ tại đường Bàu Cát, phường 4, quận Tân Bình cũ; số điện thoại 0356.864.042).