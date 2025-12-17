HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Một nữ sinh lớp 7 ở Tây Ninh bị ép lên xe đạp điện, chở vào khu vực vắng người

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nữ sinh lớp 7 ở Tây Ninh bị đánh sau khi được cho là bị ép lên xe đạp điện, chở vào khu vực vắng người.

Ngày 17-12, lãnh đạo UBND xã Hảo Đước cho biết UBND xã này đã yêu cầu Công an xã chủ trì, phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Lạc Long Quân và gia đình các bên liên quan xác minh toàn bộ nội dung phản ánh trong đơn của bà Trần Thị K. (mẹ nữ sinh bị đánh).

Theo văn bản, Công an xã Hảo Đước có trách nhiệm thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan; đánh giá tính chất, mức độ vi phạm của. các cá nhân liên quan; báo cáo kết quả xác minh, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp đối với người chưa thành niên, trình chủ tịch UBND xã xem xét quyết định.

img

Em B. bị hành hung

Ngày 16-12, Đoàn công tác UBND xã Hảo Đước do ông Lê Đức Lập, Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn, cùng với Ban Giám hiệu Trường THCS Lạc Long Quân đến nhà thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe, tinh thần của em N.T.N.B. (nữ sinh lớp 7 bị hành hung). 

Đại diện đoàn công tác mong muốn em sớm ổn định tâm lý, tiếp tục đến trường học tập. Theo gia đình, ngày 17-12, em B. đã quay trở lại lớp học bình thường.

Trước đó, ngay trong chiều xảy ra vụ việc (25-11), Công an xã Hảo Đước đã tiến hành xác minh sơ bộ, mời những người liên quan đến làm việc. Tại buổi làm việc, P.N.Q. và P.N.H. thừa nhận hành vi dùng tay, chân đánh em N.T.N.B. Tuy nhiên, theo kết quả chụp CT và X-quang ngày 25-11 tại bệnh viện do gia đình cung cấp, không ghi nhận thương tích.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an xã Hảo Đước đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.N.Q. và P.N.H. về hành vi “Cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, theo điểm a, khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, để xử lý theo quy định.

Theo phản ánh của bà Trần Thị K. (ngụ ấp Vịnh, xã Hảo Đước), trưa 25-11, khi đến trường, con gái bà là em N.T.N.B. (lớp 7A4) bị P.N.H. (học sinh lớp 9A2 cùng trường) và P.N.Q. (đã nghỉ học) gọi vào quán nước “nói chuyện”. Khi em B. không đồng ý, hai người này ép em lên xe đạp điện, chở vào khu vực vắng người.

Tại đây, em B. bị đánh vào vùng mặt và đầu. Một bạn học đi cùng có ý can ngăn nhưng bị đe dọa sẽ tiếp tục bị đánh nếu can thiệp. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã liên hệ gia đình các học sinh liên quan để làm việc, ghi nhận vụ việc nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi hành hung.

Gia đình em B. sau đó trình báo UBND xã và Công an xã Hảo Đước. 

Tuy nhiên, theo phản ánh, em B. đã phải nghỉ học gần 20 ngày do tâm lý hoảng loạn, đau và choáng vùng đầu. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng và nhà trường xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng bạo lực học đường để em yên tâm tiếp tục việc học.

Tây Ninh bạo lực nữ sinh bị đánh
