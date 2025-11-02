HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi, đường vào hiện trường đang chia cắt

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong lúc đi qua khu vực ngầm tràn, người phụ nữ đã bị nước lũ cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy

Tối 2-11, UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết các lực lượng và người dân đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi làm rẫy về, chị H.T.V (SN 1989, ngụ thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) cùng một người khác đi qua đoạn ngầm tràn đang bị nước ngập sâu. 

Tìm kiếm người phụ nữ mất tích do nước lũ cuốn trôi tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Khu vực chị H.T.V bị nước lũ cuốn trôi, mất tích

Trong quá trình này, chị V. bị nước lũ cuốn trôi, người còn lại thoát lên được bờ. Nhận được thông tin, người dân và các lực lượng tại chỗ đã tổ chức tìm kiếm chị V.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, do đường vào vị trí người dân bị nước lũ cuốn trôi có điểm ngập sâu, chia cắt nên các đơn vị chưa tiếp cận được hiện trường. Hiện trên địa bàn có mưa lớn, nước suối đang tiếp tục dâng cao.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua nhiều hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. Ngoài chị H.T.V đang bị mất tích, đến nay tỉnh này đã có 7 người chết, 4 người bị thương do mưa lũ.

