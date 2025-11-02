HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thành phố Huế: Lụt trở lại, di dời nhiều hộ dân vì nứt đồi

Quang Nhật

(NLĐO) - Đây là lần thứ 3 thành phố Huế đối diện tình trạng ngập lụt diện rộng trong vòng chỉ hơn 1 tuần. Học sinh được thông báo nghỉ học.

Đến chiều tối 2-11, tình hình ngập lụt tại TP Huế tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước lũ trên sông Hương dâng nhanh, tràn vào nhiều tuyến phố thấp trũng ở khu vực trung tâm. Ghi nhận cho thấy khu vực Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung – Lê Lợi bị ngập sâu. 

- Ảnh 1.

Một số đoạn trên các tuyến Dương Văn An, Trường Chinh, Hùng Vương, Bùi Thị Xuân (khu vực cầu Lòn) ngập từ 0,1-0,2m khiến xe cộ lưu thông chậm, một số phương tiện buộc phải quay đầu để đảm bảo an toàn hoặc bị chặn đường không cho phép lưu thông.

- Ảnh 2.

Đường Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Bảo Anh.

Nhiều nơi ở TP Huế lũ chưa rút thì nay nước đã lên trở lại.

Tại khu vực sông An Cựu, nước đã tràn bờ, gây ngập cục bộ trên các tuyến Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng. Cùng thời điểm, các vùng nông thôn như xã Phú Hồ, Thanh Thủy, Đan Điền, Quảng Điền… cũng ghi nhận nước lũ quay trở lại, nhiều nơi ngập sâu. 

Đây là lần thứ ba kể từ ngày 26-10, Huế đối mặt tình trạng lũ lụt diện rộng.

- Ảnh 3.

Khu vực chung cư Xuân Phú, phường V Dạ.

Trong 6 giờ qua, khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật (thượng nguồn hồ Tả Trạch) có mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa 200–300 mm. Dự báo 3–6 giờ tới, mưa tiếp tục mở rộng toàn địa bàn TP Huế, đặc biệt thượng nguồn tiếp tục mưa lớn, lượng nước đổ về hệ thống sông dâng nhanh. Thuỷ điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch đang xả về hạ du với tổng lưu lượng khoảng 6.500 m3/s.

- Ảnh 4.

Xã Phú Hồ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nước lũ sẽ tiếp tục lên, đến 1 giờ ngày 3-11 trên sông Hương tại Kim Long sẽ vượt báo động 3 (3,5 m) là 0,3 m, 13 giờ sẽ vượt 0,9 m, lên mức 4,4 m. Tương tự sông Bồ tại Phú Ốc sẽ vượt báo động 3 là 0,4 m.

- Ảnh 5.

Khu vực trung tâm TP Huế ở phường Thuận Hoá.

Ngoài ra, mực nước trên sông Truồi, Ô Lâu và các hệ thống sông nhỏ đang ở mức cao, nguy cơ ngập sâu diện rộng, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Khu vực An Vân Dương, phường Vỹ Dạ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở GD-ĐT TP Huế chỉ đạo các trường học tại vùng thấp trũng tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 3-11; các trường ở khu vực cao ráo, không bị ảnh hưởng giao thông, hiệu trưởng chủ động quyết định.

- Ảnh 8.

Đường Hùng Vương.

- Ảnh 9.

Đập Đá.

- Ảnh 10.

Bà Triệu - Trường Chinh.

Trong khi đó, chính quyền xã Long Quảng (TP Huế) đã di dời khẩn cấp 6 hộ dân với 21 hộ dân sau khi phát hiện một vệt nứt lớn, hở hơn 1m, dài khoảng 50m ở trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long. 

Cận cảnh hình ảnh Huế vẫn chưa thoát cảnh ngập lụt

Cận cảnh hình ảnh Huế vẫn chưa thoát cảnh ngập lụt

(NLĐO) - Nước lũ đang rút nhưng một số tuyến đường ở Huế vẫn ngập cục bộ, nhiều khu vực thấp trũng còn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, đang mưa lớn.

Nhiều tỉnh miền Trung mưa như trút, dự báo có nơi tới 800 mm, ngập lụt diện rộng

(NLĐO) - Từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Đi qua đường ngập lụt, taxi điện bị nước cuốn trôi

(NLĐO) - Chính quyền địa phương đang triển khai tìm kiếm chiếc taxi điện bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển qua khúc đường bị ngập.

