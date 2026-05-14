Một phụ nữ ở TPHCM bị phạt do đăng tin giật gân, nhiều lượt xem

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một phụ nữ ở TPHCM bị phạt do đăng tin giật gân, nhiều lượt xem

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một phụ nữ đã bị công an ở TPHCM xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng

Ngày 14-5, Công an xã An Nhơn Tây (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.T.B.T (SN 2000) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.


Trước đó, bà V.TB.T đã sử dụng tài khoản Facebook, Tik Tok cá nhân để đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan vụ việc chưa được xác minh xảy ra trên địa bàn. 


- Ảnh 1.

Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật

Các nội dung này đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận, tương tác và chia sẻ gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.


Làm việc với công an, bà V.T.B.T đã nhận thức được và thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ, xoá toàn bộ các nội dung liên quan trên các trạng mạng xã hội và cam kết không tái phạm.


Công an xã An Nhơn Tây khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, không sử dụng không gian mạng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bôi nhọ uy tín của tổ chức, cá nhân. 


Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ ngoại lệ nào. 


Người dân cần nâng cao ý thức, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, tránh để những bài đăng thiếu kiểm soát gây ra hậu quả pháp lý đáng tiếc.


Tin liên quan

Công an TPHCM bắt nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để siết nợ

Công an TPHCM bắt nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để siết nợ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt một nhóm người xông vào nhà dân, dùng hung khí đe doạ, tấn công rồi cướp tài sản để siết nợ

Công an TPHCM bắt 3 người phụ nữ cùng thực hiện một hành vi

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 phụ nữ cùng thực hiện một hành vi sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân

Công an TPHCM bắt người bất ngờ đột nhập Circle K cướp tài sản

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt người đột nhập cửa hàng Circle K cướp tài sản sau 6 giờ đối tượng thực hiện hành vi gây án

mạng xã hội xử phạt vi phạm thông tin sai sự thật hành vi vi phạm tài khoản facebook dư luận xã hội Công an TPHCM An Nhơn Tây TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo