Một phụ nữ ở TPHCM bị phạt do đăng tin giật gân, nhiều lượt xem

Ngày 14-5, Công an xã An Nhơn Tây (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.T.B.T (SN 2000) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.





Trước đó, bà V.TB.T đã sử dụng tài khoản Facebook, Tik Tok cá nhân để đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan vụ việc chưa được xác minh xảy ra trên địa bàn.





Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật

Các nội dung này đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận, tương tác và chia sẻ gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.





Làm việc với công an, bà V.T.B.T đã nhận thức được và thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ, xoá toàn bộ các nội dung liên quan trên các trạng mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Công an xã An Nhơn Tây khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.





Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, không sử dụng không gian mạng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bôi nhọ uy tín của tổ chức, cá nhân.

Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Người dân cần nâng cao ý thức, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, tránh để những bài đăng thiếu kiểm soát gây ra hậu quả pháp lý đáng tiếc.