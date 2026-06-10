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Thời sự

Một phường ở Huế có 20 bãi tập kết cát, sỏi trái phép, sẽ xử lý ra sao?

Q.Nhật

(NLĐO) - Một số bãi tập kết cát, sỏi trái phép bị đình chỉ hoạt động nhưng phường vẫn lúng túng xử lý hộ có giấy phép kinh doanh "buôn bán vật liệu".

Ngày 10-6, UBND phường Thanh Thủy (TP Huế) cho biết đã có báo cáo gửi cơ quan chuyên môn để xin hướng dẫn trong công tác quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sạn và vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Một phường ở Huế có 20 bãi tập kết cát, sỏi trái phép, sẽ xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Một bãi tập kết cát, sỏi ở địa bàn phường Thanh Thuỷ trái phép.

Động thái này được đưa ra sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bãi cát, sỏi hoạt động trái phép tồn tại trên địa bàn TP Huế, trong đó có phường Thanh Thủy. Chính quyền địa phương sau đó đã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý.

Theo ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, qua kiểm tra thực tế cho thấy hoạt động tập kết cát, sạn và vật liệu xây dựng trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện 20 điểm tập kết và lập biên bản xử lý.

Trong số này, có 3 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp làm bãi tập kết; 7 trường hợp sử dụng phần đất thuộc chỉ giới giao thông; 5 trường hợp sử dụng đất ở; 1 trường hợp sử dụng đất của tổ chức; 4 trường hợp tập kết vật liệu phục vụ sản xuất block.

UBND phường Thanh Thủy đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động đối với những điểm tập kết trái phép trên đất nông nghiệp và đất do nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, địa phương cho biết hiện vẫn còn nhiều trường hợp sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất block. Các cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề "Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng".

Theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi, trên địa bàn phường Thanh Thủy hiện chưa có quy hoạch bến, bãi kinh doanh loại hình này. 

Điều này khiến địa phương gặp khó trong công tác quản lý nhà nước, trong khi nhu cầu cung ứng vật liệu phục vụ xây dựng công trình, sửa chữa hạ tầng và nhà ở vẫn hiện hữu.

Để có cơ sở xử lý đúng quy định pháp luật, UBND phường Thanh Thủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với việc sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất block; đồng thời có phương án quản lý phù hợp đối với các trường hợp kinh doanh vật liệu xây dựng gắn với nhà ở nhưng chưa nằm trong quy hoạch bến, bãi theo quy định.

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