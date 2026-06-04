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Thời sự

Ra mắt nền tảng số lấy ý kiến người dân về chất lượng dịch vụ công

Yến Anh

(NLĐO)- Người dân đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng khảo sát độc lập HiHUB.

Ngày 4-6, tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), chính thức ra mắt Cổng khảo sát độc lập HiHUB - nền tảng số phục vụ việc lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với 67 nhóm dịch vụ công trên địa bàn TP Hà Nội.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện

Sự kiện do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), Trung tâm Hành chính công TP Hà Nội, Viện Sáng kiến Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) và ShopeeFood Việt Nam phối hợp tổ chức.

Việc ra mắt cổng khảo sát là dấu mốc quan trọng trong tiến trình thúc đẩy cải cách hành chính dựa trên dữ liệu phản hồi thực chất từ người dân, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký ngày 12-5-2026 giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội với mục tiêu rà soát, đánh giá độc lập trải nghiệm thực tế của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

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Người dân có thể đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng khảo sát độc lập HiHUB

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao sáng kiến Cổng khảo sát độc lập HiHub, khẳng định đây không chỉ là vấn đề chuyển đổi số hay cải cách hành chính, mà còn cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc đổi mới phương pháp hướng tới sự hài lòng của người dân.

Theo ông Trương Việt Dũng, điều người dân quan tâm nhất không phải là bao nhiêu sản phẩm phần mềm được tạo ra hay bao nhiêu quy trình, thủ tục được số hóa, mà là sự thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như chất lượng dịch vụ công, thêm nữa là thái độ và trách nhiệm thực thi công vụ.

Để việc triển khai đạt kết quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị phải coi những phản ánh, kiến nghị và phản hồi của người dân là nguồn quản trị dữ liệu một cách nghiêm túc. Từng phản ánh, kiến nghị của người dân phải được tổng hợp, đánh giá theo nhóm và thậm chí báo cáo lãnh đạo UBND thành phố hàng tuần.

Chiến dịch khảo sát dự kiến chính thức triển khai từ đầu tháng 6-2026 trên phạm vi toàn TP Hà Nội, tập trung vào 67 dịch vụ công thiết yếu. Thông qua Cổng khảo sát độc lập HIHUB, người dân có thể trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình khảo sát lần này có 4 điểm khác biệt chính so với phương thức khảo sát sự hài lòng truyền thống:

Thứ nhất, mô hình khảo sát mới tập trung vào trải nghiệm người dùng, từ khi bắt đầu tìm hiểu thủ tục đến khi hoàn thiện hồ sơ, xử lý, nhận kết quả và trả kết quả. Cách tiếp cận này giúp phát hiện và xử lý các điểm nghẽn một cách toàn diện, kịp thời.

Thứ hai, thay vì chỉ khảo sát trên Cổng Dịch vụ công và tại Trung tâm Hành chính công, khảo sát lần này ứng dụng công nghệ khảo sát độc lập với cơ chế mã hóa và bảo mật thông tin người dùng. Hệ thống được thiết kế để tự động gửi đường dẫn khảo sát qua Zalo OA, SMS, email hoặc ứng dụng iHanoi sau khoảng 2 giờ kể từ khi người dân hoàn tất thủ tục hành chính, giúp việc đánh giá diễn ra khi công dân đã rời khỏi khu vực giao dịch trực tiếp.

Thứ ba, thay vì chỉ khảo sát người dân và doanh nghiệp, mô hình khảo sát mới kết hợp cả kết quả khảo sát đội ngũ công chức tuyến đầu (những người trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ) cùng với dữ liệu hành chính số trên Cổng Dịch vụ công điện tử. Cách tiếp cận này giúp tăng cường tính bao trùm của kết quả khi kết hợp các góc nhìn khách quan, đa chiều.

Cuối cùng, mô hình khảo sát mới sử dụng phương pháp khoa học để chọn mẫu và xử lý dữ liệu nhằm tăng cường tính chính xác và khoa học, hạn chế tình trạng thiên lệch, giúp kết quả công bố có tính đại diện cao hơn.

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