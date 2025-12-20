HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sử dụng xe máy đi giao hàng vi phạm nhiều lỗi giao thông, shipper Ngô Đăng H. ở Thanh Hóa đã bị lực lượng CSGT xử phạt tới 30 triệu đồng.

Ngày 20-12, thôn tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông của quần chúng nhân dân, đơn vị này đã xác minh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một shipper vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Một shipper đi xe máy bị phạt 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Shipper Ngô Đăng H. cùng phương tiện vi phạm. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, người vi phạm được xác định là anh Ngô Đăng H. (SN 2004; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là shipper chuyên giao hàng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Công an xác định anh H. điều khiển xe máy đi giao hàng đã mắc nhiều lỗi như: điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy phép lái xe theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên anh H. đã bị phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện và trừ 4 điểm giấy pháp lái xe.

Trà Vinh: Xúc phạm trình độ dân tộc, 1 đối tượng bị xử phạt 30 triệu đồng

(NLĐO) - Người đàn ông 49 tuổi ở Trà Vinh xúc phạm trình độ của dân tộc Việt Nam trên Facebook nên bị xử phạt 30 triệu đồng.

Công an lập hồ sơ 8 shipper áo cam hỗn chiến ở TP HCM

(NLĐO) - Nhóm 8 shipper áo cam hỗn chiến trên đường phố ở TP HCM đã bị công an triệu tập và đang làm rõ hành vi của từng người

Công an Hà Nội thông tin vụ tai nạn liên quan đến shipper trên cầu Vĩnh Tuy

(NLĐO)- Công an Hà Nội khẳng định thông tin "shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy" là không chính xác, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

vi phạm giao thông tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính shipper vi phạm hành chính nam shipper xử phạt 30 triệu đồng
