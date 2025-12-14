Ngày 14-12, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 4 giờ sáng, nam thanh niên chạy xe máy biển số TPHCM trên đường Quang Trung, hướng từ cầu Chợ Cầu về ngã sáu Gò Vấp. Khi còn cách ngã sáu Gò Vấp 50 m, phường Hạnh Thông thì xe máy bất ngờ va chạm với sư cô tên H. đang đi bộ sang đường.

Tai nạn khiến sư cô ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương. Do các phương tiện đi chậm khi qua hiện trường, một đoạn đường bị ùn tắc.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tiết giao thông.

Tối qua, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Gia cũng xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một thanh niên tử vong.