Một tập đoàn của Nhật Bản muốn xây hàng chục ngàn căn nhà giá rẻ tại Việt Nam

Tập đoàn Nishi-Nippon Railroad (Nishitetsu) vừa công bố kế hoạch mở rộng quy mô lớn tại Việt Nam, đặt mục tiêu phát triển khoảng 22.000 căn nhà từ nay đến năm 2035 thông qua hợp tác chiến lược với đối tác nội địa.

Theo đó, Nishitetsu đã hoàn tất việc sở hữu 49% cổ phần tại Nam Long ADC – đơn vị chuyên phát triển nhà ở vừa túi tiền thuộc Tập đoàn Nam Long (mã NLG). Phía Nam Long nắm giữ 51% cổ phần, hai bên cùng vận hành theo mô hình liên doanh.

Trong vai trò cổ đông chiến lược, Nishitetsu sẽ tham gia trực tiếp vào công tác quản trị, cử nhân sự cấp cao điều hành Nam Long ADC, đồng thời tận dụng thế mạnh về thiết kế, kỹ thuật và vận hành để nâng cao hiệu quả dự án.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng thị trường Đông Nam Á của tập đoàn Nhật Bản, trong bối cảnh khu vực có tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng dân số nhanh.

Liên doanh này đặt mục tiêu tăng trưởng 80% vào năm 2030 và bàn giao hơn 22.000 căn hộ vào năm 2035. Các sản phẩm tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền (EHome) và nhà ở xã hội (EHomeS), với mức giá dự kiến khoảng 1,2 tỉ đồng/căn hộ và khoảng 2,5 tỉ đồng/căn nhà.

Một dự án nhà ở vừa túi tiền của Nam Long ADC tại TPHCM

Theo doanh nghiệp, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam hiện vào khoảng 100.000 căn mỗi năm, trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế. Việc mở rộng quy mô phát triển được kỳ vọng góp phần giải bài toán thiếu hụt nhà ở, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Về nguồn lực, Nishitetsu cam kết cung cấp vốn tài trợ không kèm điều kiện, ưu tiên cho việc phát triển quỹ đất mới. Đồng thời, tập đoàn này cũng chuyển giao các tiêu chuẩn xây dựng, quy trình kiểm soát chất lượng và công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản. Đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ tối ưu thiết kế, lựa chọn vật liệu và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cho các dự án.

Trước khi hợp tác, Nam Long ADC đã bàn giao hơn 10.000 căn nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam. Riêng dòng sản phẩm EHome đã đóng góp hơn 8.500 căn từ 5 dự án như EHome 1, EHome 2…

Từ năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng ra thị trường phía Bắc, với hai điểm nhấn tại Hải Phòng và Hạ Long.

Nishitetsu là tập đoàn đa ngành của Nhật với hơn 100 năm hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, logistics, bất động sản và khách sạn. Doanh nghiệp định hướng phát triển các sản phẩm nhà ở chất lượng cao, phù hợp với người mua nhà lần đầu và các gia đình trẻ.