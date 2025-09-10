Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Cát Lái, TP HCM

Ngày 10-9, Công an phường Cát Lái (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà Hạnh (65 tuổi, ngụ TP HCM) chạy xe máy trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu. Khi qua cầu Mỹ Thủy chừng 400 m, xe máy bất ngờ va chạm với xe ben do tài xế Xuân (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển từ phía sau chạy lên.

Người phụ nữ cùng xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Công an phường Cát Lái phối hợp Đội CSGT Cát Lái đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo cảnh sát, nguyên nhân bước đầu là do xe ben vượt không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông.

Chiều qua (9-9), tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô cũng xảy ra trên đường Võ Chí Công, TP HCM.