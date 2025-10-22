HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an đã vào cuộc xác minh đoạn video 1 thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 22-10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Thanh niên bị tát giữa đường gây xôn xao cộng đồng mạng Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nam thanh niên bị tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ giữa đường

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 thanh niên bị người đàn ông chửi bới, tát liên tiếp vào mặt.

Chưa dừng lại, trong lúc đánh người, người đàn ông còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt nạn nhân. Cuối đoạn video, nam thanh niên bị bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

Người đàn ông đánh nam thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng có tiếng tại Đắk Lắk.

Khi đánh người, ông này nhiều lần hỏi "mày xin tao nghỉ chưa" và bắt mai trả lại đồ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành động đánh người và bắt nạn nhân quỳ gối giữa đường.

Tin liên quan

Vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng

Vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng

(NLĐO)- Nhóm thiếu niên bắt các nam sinh quỳ, bò, dùng tay chân đấm, đá rồi quay video đăng lên mạng xã hội Tiktok.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe

(NLĐO)- Hà Nội phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

tỉnh Đắk Lắk cộng đồng mạng bắt quỳ gối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo