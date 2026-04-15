Một thanh niên bị toà án ở TPHCM cấm đến quán karaoke, quán bia rượu

Ngày 15-4, TAND Khu vực 10-TPHCM, tổ chức phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can M.H.H (SN 2008, quê Gia Lai) liên quan đến tội "Chứa mại dâm".



Quyết định nhân văn của tòa án

Theo cáo trạng, M.H.H là nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke. Trong quá trình làm việc, H. đã hỗ trợ chủ cơ sở này tổ chức cho tiếp viên bán dâm ngay tại quán bằng các công việc như: dán băng keo vào cửa kính, tắt đèn và đứng canh cửa cho khách.

Với hành vi này, H. bị truy tố theo Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.

M.H.H tại toà

Tuy nhiên, do tại thời điểm phạm tội H. mới 17 tuổi, chủ tọa phiên họp đã căn cứ vào Luật Tư pháp người chưa thành niên để áp dụng những biện pháp xử lý mang tính giáo dục, chuyển hướng thay vì hình phạt tù giam.

Theo đó, HĐXX đã quyết định áp dụng đồng thời hai biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can H. Cụ thể, xử lý khiển trách thực hiện tại UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai trong thời gian 3 tháng và cấm đến các địa điểm có nguy cơ dẫn đến phạm tội mới như các quán karaoke hoặc các địa điểm bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ trong thời hạn 6 tháng.

Thời hạn thi hành các biện pháp này bắt đầu tính từ ngày bị can có mặt tại trụ sở UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai để nghe thông báo thi hành. Chủ tọa đã quyết định đình chỉ vụ án đối với H., hủy bỏ biện pháp tạm giam và trả tự do cho bị can H. ngay tại tòa.

Dù được hưởng chính sách khoan hồng, tòa án cũng lưu ý bị can H. phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cư trú theo Điều 81 Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Nếu trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, người chấp hành có hành vi cố ý vi phạm từ 2 lần trở lên (hoặc 1 lần trong thời gian gia hạn), biện pháp xử lý tại cộng đồng có thể bị thay đổi thành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.