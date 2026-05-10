Một thanh niên ở Thái Nguyên chuyển khoản nhầm hơn 1 tỉ đồng cho người không quen biết

Ngày 10-5, Công an phường An Bình, TP Cần Thơ cho biết một người dân vừa gửi thư cảm ơn đến đơn vị về việc hỗ trợ nhận lại hơn 1 tỉ đồng chuyển khoản nhầm.

Anh N.T.Đ nhận lại tiền trước sự chứng kiến của Công an phường An Bình

Trước đó, anh N.T.Đ. (SN 1999; ngụ Thái Nguyên) chuyển khoản nhầm số tiền 1,05 tỉ đồng vào tài khoản của một người không quen biết, sống tại phường An Bình.

Phát hiện sự việc, anh Đ. vô cùng lo lắng vì đây là số tiền phục vụ cho công việc quan trọng của gia đình. Anh Đ. nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Bình để nhờ hỗ trợ.

Từ đó, công an phường nhanh chóng xác minh, gặp gỡ, vận động người nhận chuyển nhầm trả lại anh Đ. số tiền trên. Nhận lại được tiền, anh Đ. chân thành cảm ơn người trả lại và bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình đã hỗ trợ.