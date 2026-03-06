HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ hoảng hốt khi chuyển nhầm hơn 1 tỉ đồng cho người lạ ở TPHCM

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi chuyển nhầm hơn 1 tỉ đồng vào tài khoản người lạ ở TPHCM, người phụ nữ ở Quảng Trị gần như suy sụp.

Người phụ nữ hoảng hốt khi chuyển nhầm 1 tỉ đồng cho người lạ ở TP HCM - Ảnh 1.

Lá thư cảm ơn của chị Phan Thị Thủy Phương gửi Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 6-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được thư cảm ơn của chị Phan Thị Thủy Phương, trú xã Cửa Tùng, sau khi chị được lực lượng công an hỗ trợ lấy lại số tiền hơn 1 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Theo nội dung thư, chị Phương đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Phúc Khang đóng trên địa bàn phường Quảng Trị. Chiều 13-2, do sơ suất trong giao dịch ngân hàng, chị đã chuyển nhầm 1.012.900.000 đồng vào tài khoản của một người tại TPHCM. Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình nên khi phát hiện sự việc, chị rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang.

"Tôi vô cùng áp lực về tinh thần, chỉ hy vọng mong manh có thể tìm lại số tiền" - chị Phương viết trong thư.

Trong lúc bối rối, chị Phương đến Công an phường Quảng Trị trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ đơn vị đã nhanh chóng xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Đông Tân Hiệp, TPHCM để làm rõ chủ tài khoản nhận tiền.

Nhờ quá trình xác minh khẩn trương và vận động phù hợp, toàn bộ số tiền hơn 1 tỉ đồng đã được hoàn trả lại chị Phương.

Nhận lại tài sản, chị Phương bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Trị.

Chị Phương cho rằng sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm của lực lượng chức năng đã giúp chị tránh được thiệt hại rất lớn về kinh tế, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, lá thư cảm ơn là sự ghi nhận của người dân đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của lực lượng công an trong quá trình hỗ trợ, giải quyết sự việc.

Quảng Trị Chuyển khoản nhầm chuyển nhầm hơn 1 tỉ đồng chuyển nhầm tiền ngân hàng nhận lại tiền chuyển nhầm chuyển nhầm tiền cho người lạ công an hỗ trợ lấy lại tiền người phụ nữ Quảng Trị
