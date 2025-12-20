Một thủ quỹ hợp tác xã bị bắt

Ngày 20-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (SN 1972, ngụ xóm 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Vũ Xuân Tiến, đối tượng tham ô hàng trăm triệu đồng của hợp tác xã. Ảnh Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra xác định, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ Hợp tác xã Nghĩa Lợi (xã Quỹ Nhất), Vũ Xuân Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của hợp tác xã đi gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên, Tiến đã không thực hiện như nhiệm vụ được giao mà đã tự ý gửi tiền vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng, không hoàn trả cho hợp tác xã.

Đến khi, Hợp tác xã yêu cầu bàn giao tiền, Vũ Xuân Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Vũ Xuân Tiến không còn bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.