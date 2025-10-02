Một thương hiệu bánh gây bất ngờ trong mùa Trung thu 2025

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong mùa trung thu 2025 (24-8 đến 22-9), tổng doanh thu bánh trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki đạt 51,7 tỉ đồng, với 796.000 sản phẩm được tiêu thụ. Trong đó, riêng TikTok Shop chiếm gần 58% thị phần, Shopee 39,6%.

Bánh trung thu có thương hiệu lên ngôi

Theo thống kê từ Metric.vn, 10 thương hiệu dẫn đầu thị trường bánh trung thu trực tuyến chiếm gần 60% tổng doanh thu. Trong đó, Kinh Đô áp đảo với 34,1%, theo sau là Lâm Thủy 26,2%, Tân Dân Lợi 17,9% và Thanh Dung 9,4%.

Các thương hiệu khác gồm Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido's và Bibizan, mỗi đơn vị chiếm chưa tới 3% thị phần.

Báo cáo cũng phân tích doanh thu theo phân khúc giá, cho thấy bánh trung thu tầm trung đang là lựa chọn phổ biến nhất. Nhóm 50.000 - 100.000 đồng ghi nhận doanh thu 15,4 tỉ đồng, cao nhất trong tất cả các phân khúc.

Phân khúc cao cấp có doanh số khá khiêm tốn, nhóm 200.000 - 500.000 đồng đạt 8,6 tỉ đồng, nhóm 500.000 - 1.000.000 đồng đạt 2,5 tỉ đồng và từ 1.000.000 đồng trở lên chỉ vài triệu đồng. Điều này cho thấy nhu cầu tặng biếu cao cấp có tồn tại nhưng chưa phải là dòng sản phẩm chủ lực trên kênh trực tuyến.

Lồng đèn độc lạ chiếm áp đảo

Với những sản phẩm khác, ghi nhận của phóng viên, trên TikTok Shop, dù đã gần đến ngày Tết Trung thu nhưng hàng loạt tài khoản vẫn tích cực livestream bán lồng đèn trung thu 24/24, thu hút được khách mua hàng khi có nhiều mẫu mới lạ, giá chỉ từ vài chục ngàn đồng, cao nhất cũng chưa đến 200.000 đồng/sản phẩm.

Lồng đèn trung thu baby three

Phố lồng đèn ở khu đô thị Vạn Phúc

Phố lồng đèn về đêm

Bà Lâm Thụy Nguyên Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Mỹ thuật Gia Long, cho biết bên cạnh sản phẩm lồng đèn dành cho trẻ em với định hướng ba mẹ, người lớn để gắn kết tình thân thì năm nay, công ty còn có sản phẩm dành cho tuổi teen và người lớn.

Phụ kiện mùa trung thu

Có các loại lồng đèn nhỏ dạng phụ kiện (đeo balo, túi, hoặc cầm tay) giúp người lớn "trở về tuổi thơ", tạo thành một trend mới mùa trung thu. Ngoài ra, còn có áo, ba lô, đồng hồ, bình nước, phụ kiện in hình trung thu, tương tự không khí lễ hội Noel, để tuổi teen cũng có cách riêng tận hưởng trung thu và chụp hình chia sẻ lên mạng xã hội...

Hộp quà trung thu

Là công ty chuyên về các giải pháp quà tặng, Gia Long còn thiết kế các bộ sản phẩm "về miền ký ức trung thu" vừa có đồ chơi, trang trí còn có bánh trung thu,… "Nhờ chủ động tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo, mùa trung thu năm nay chúng tôi vẫn có kết quả kinh doanh tốt" – bà Hồng nói.

Khách hàng chọn mua bánh trung thu ở siêu thị

Đủ loại lồng đèn trung thu





Nhộn nhịp mùa trung thu ở TP HCM



