Một thương hiệu bánh gây bất ngờ trong mùa Trung thu 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một thương hiệu bánh gây bất ngờ trong mùa Trung thu 2025

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Bất chấp kinh tế khó khăn, các sản phẩm mùa trung thu mới lạ, độc đáo vẫn hút khách trong khi sản phẩm cũ ế ẩm

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong mùa trung thu 2025 (24-8 đến 22-9), tổng doanh thu bánh trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki đạt 51,7 tỉ đồng, với 796.000 sản phẩm được tiêu thụ. Trong đó, riêng TikTok Shop chiếm gần 58% thị phần, Shopee 39,6%.

Bánh trung thu có thương hiệu lên ngôi

Theo thống kê từ Metric.vn, 10 thương hiệu dẫn đầu thị trường bánh trung thu trực tuyến chiếm gần 60% tổng doanh thu. Trong đó, Kinh Đô áp đảo với 34,1%, theo sau là Lâm Thủy 26,2%, Tân Dân Lợi 17,9% và Thanh Dung 9,4%.

Các thương hiệu khác gồm Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido's và Bibizan, mỗi đơn vị chiếm chưa tới 3% thị phần.

Báo cáo cũng phân tích doanh thu theo phân khúc giá, cho thấy bánh trung thu tầm trung đang là lựa chọn phổ biến nhất. Nhóm 50.000 - 100.000 đồng ghi nhận doanh thu 15,4 tỉ đồng, cao nhất trong tất cả các phân khúc.

Phân khúc cao cấp có doanh số khá khiêm tốn, nhóm 200.000 - 500.000 đồng đạt 8,6 tỉ đồng, nhóm 500.000 - 1.000.000 đồng đạt 2,5 tỉ đồng và từ 1.000.000 đồng trở lên chỉ vài triệu đồng. Điều này cho thấy nhu cầu tặng biếu cao cấp có tồn tại nhưng chưa phải là dòng sản phẩm chủ lực trên kênh trực tuyến.

Lồng đèn độc lạ chiếm áp đảo

Với những sản phẩm khác, ghi nhận của phóng viên, trên TikTok Shop, dù đã gần đến ngày Tết Trung thu nhưng hàng loạt tài khoản vẫn tích cực livestream bán lồng đèn trung thu 24/24, thu hút được khách mua hàng khi có nhiều mẫu mới lạ, giá chỉ từ vài chục ngàn đồng, cao nhất cũng chưa đến 200.000 đồng/sản phẩm.

- Ảnh 2.

Lồng đèn trung thu baby three

- Ảnh 3.

Phố lồng đèn ở khu đô thị Vạn Phúc

- Ảnh 4.

Phố lồng đèn về đêm

Bà Lâm Thụy Nguyên Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Mỹ thuật Gia Long, cho biết bên cạnh sản phẩm lồng đèn dành cho trẻ em với định hướng ba mẹ, người lớn để gắn kết tình thân thì năm nay, công ty còn có sản phẩm dành cho tuổi teen và người lớn.

- Ảnh 5.

Phụ kiện mùa trung thu

Có các loại lồng đèn nhỏ dạng phụ kiện (đeo balo, túi, hoặc cầm tay) giúp người lớn "trở về tuổi thơ", tạo thành một trend mới mùa trung thu. Ngoài ra, còn có áo, ba lô, đồng hồ, bình nước, phụ kiện in hình trung thu, tương tự không khí lễ hội Noel, để tuổi teen cũng có cách riêng tận hưởng trung thu và chụp hình chia sẻ lên mạng xã hội...

- Ảnh 6.

Hộp quà trung thu

Là công ty chuyên về các giải pháp quà tặng, Gia Long còn thiết kế các bộ sản phẩm "về miền ký ức trung thu" vừa có đồ chơi, trang trí còn có bánh trung thu,… "Nhờ chủ động tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo, mùa trung thu năm nay chúng tôi vẫn có kết quả kinh doanh tốt" – bà Hồng nói.

- Ảnh 7.

Khách hàng chọn mua bánh trung thu ở siêu thị

- Ảnh 8.

Đủ loại lồng đèn trung thu


Nhộn nhịp mùa trung thu ở TP HCM


Tin liên quan

Một mùa Trung thu "lạ"

Một mùa Trung thu "lạ"

Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 8, thị trường bánh trung thu đã bước vào giai đoạn cuối với những sắc thái rất khác lạ.

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM rục rịch đại hạ giá

(NLĐO) - Còn gần 2 tuần nữa mới tới rằm tháng 8, một số thương hiệu bánh trung thu đã tung ra chương trình khuyến mãi sâu.

Bánh trung thu “healthy” lên ngôi, hàng Việt chiếm ưu thế

Bánh trung thu hàng Việt, đặc biệt là các dòng bánh nhãn riêng tại Saigon Co.op, tiếp tục chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong mùa lễ đoàn viên

bánh trung thu Kinh Đô lồng đèn trung thu đồ chơi trung thu thị trường trung thu Kibu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo