Kinh tế

Một mùa Trung thu "lạ"

Ng.Ánh

Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 8, thị trường bánh trung thu đã bước vào giai đoạn cuối với những sắc thái rất khác lạ.

Khối khách sỉ là doanh nghiệp, tổ chức mua biếu tặng đã khép lại, nhường chỗ cho thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, trong khi nhiều quầy dựng tạm trên đường treo bảng "mua 1 tặng 1" hay "mua 1 được 3" vẫn ế ẩm, thì các cửa hàng uy tín lại tấp nập khách.

Trong khi đó, ở cửa hàng Như Lan (phường Tân Định, TP HCM) khách lẻ vẫn xếp hàng mua khá đông. Nhân viên khẳng định không hề có khuyến mãi ảo, chỉ áp dụng chính sách mua số lượng nhiều mới được chiết khấu. Giá hộp bánh cao nhất hơn 1,1 triệu đồng, thấp nhất 260.000 đồng.

Thị trường bánh trung thu năm nay có gì lạ và khác biệt Trong mùa Trung thu 2023 - Ảnh 1.

Nhộn nhịp mua bánh trung thu ở cửa hàng Như Lan

ĐỌC THÊM

Các siêu thị cũng nhộn nhịp khi bắt đầu chạy các chương trình ưu đãi cuối mùa, như Co.opMart giữ giá niêm yết nhưng chiết khấu cho khách mua nhiều, tối đa 16%. Trong khi Bách Hóa Xanh, WinMart đưa ra giảm giá 30% hoặc tặng kèm, song các thương hiệu lớn vẫn giữ giá

Ở hệ thống Farmers Market, khách tìm mua khá đông loại bánh giảm 50%, không kèm hộp, chủ yếu để ăn. Đại diện hệ thống cho biết lượng bánh còn khoảng 2.000 chiếc nên quyết định xả hết để sớm khép lại mùa Trung thu, tập trung cho hoạt động bán hàng khác. Theo ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại Farmers Market, thị trường năm nay gặp khó do nhiều doanh nghiệp cắt giảm chi phí quà tặng. Vì thế, tùy kế hoạch dự trù từ đầu, đơn vị nào tính toán tốt thì lãi, còn không dễ thua lỗ.

