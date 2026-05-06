Một thương hiệu bánh mì Việt Nam vừa làm điều đặc biệt tại Singapore

Hôm nay, 6-5, thương hiệu Bánh Mì Society chính thức công bố quan hệ đối tác tiên phong với khách sạn Park Regis by Prince Singapore. Theo đó, Bánh Mì Society đã trở thành cửa hàng bánh mì thủ công độc lập mang thương hiệu Việt Nam đầu tiên được tích hợp vào Chương trình Đặc quyền dành cho khách lưu trú của một khách sạn quốc tế 4 sao tại đảo quốc sư tử.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bánh Mì Society sẽ được giới thiệu như một địa điểm ẩm thực hàng đầu trên toàn bộ các kênh truyền thông nổi bật của khách sạn.

Hình ảnh ổ bánh mì Việt Nam sẽ xuất hiện trên màn hình sảnh chính, hệ thống tivi tại phòng khách lưu trú, cũng như trên website và mạng xã hội chính thức của Park Regis. Du khách khi lưu trú tại đây sẽ được giảm giá 10% tại Bánh Mì Society.

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh (bìa phải) tại cửa hàng Bánh Mì Society ở Singapore.

Theo bà Hà Lâm Tú Quỳnh, nhà sáng lập Bánh Mì Society, việc một thương hiệu bánh mì độc lập, thuần Việt được chào đón vào chương trình đặc quyền của một khách sạn quy mô 203 phòng chuyên đón tiếp du khách và thương nhân quốc tế, là điều mà bà và đội ngũ vô cùng tự hào. Điều này không chỉ phản ánh chất lượng sản phẩm vượt trội mà còn minh chứng cho sự tin yêu của cộng đồng địa phương cùng ngành khách sạn đã dành cho thương hiệu bánh mì Việt Nam.

Ra mắt từ tháng 8-2025, Bánh Mì Society tọa lạc ngay tại trung tâm Clarke Quay sầm uất của Singapore và chỉ cách khách sạn Park Regis khoảng ba phút đi bộ. Thương hiệu nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt nhờ nỗ lực định nghĩa lại bánh mì Việt Nam qua hương vị nguyên bản, nguyên liệu hảo hạng và trải nghiệm hiện đại.

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, bà Hà Lâm Tú Quỳnh bày tỏ: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là đưa bánh mì từ đường phố vươn ra thế giới tôn vinh nguồn cội của nó trong từng chi tiết".

Bà Quỳnh cũng khẳng định sự hợp tác này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tỉ mỉ và tôn trọng tính nguyên bản mà đội ngũ đã đặt vào từng sản phẩm.

"Một ổ bánh mì tuyệt hảo xứng đáng được sánh vai cùng những dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp của Singapore và chúng tôi hi vọng điều này sẽ mở ra cánh cửa để thêm nhiều người trên thế giới khám phá bánh mì Việt Nam" - bà Quỳnh nhấn mạnh.