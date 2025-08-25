Một trường đại học ở TP HCM công bố loạt chính sách ưu đãi cho tân sinh viên

Ngày 25-8, đại diện Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP HCM) cho biết nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 28 năm thành lập, trường đã công bố gói phúc lợi đặc biệt dành cho tân sinh viên khóa 28 (K28) nhập học năm 2025.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng người học ngay từ những ngày đầu nhập trường. Theo đó, khi thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học trước ngày 30-8-2025 sẽ được tặng ngay 28% học phí học kỳ 1.

Bên cạnh đó, nhà trường dành tặng nhiều suất học bổng giá trị từ 5 - 8 triệu đồng, cùng cơ hội nhận học bổng toàn phần đối với những thí sinh đạt điểm từ 26 điểm trở lên.

Ngoài chính sách học bổng, Trường Đại học Bình Dương còn áp dụng nhiều ưu đãi khác cho tân sinh viên, bao gồm như ưu đãi 50% lệ phí nhập học; tặng bộ quà nhập học trị giá 3 triệu đồng và tặng gói bảo hiểm tai nạn trong 1 năm; đồng thời hỗ trợ thủ tục vay vốn sinh viên theo quy định.

Đại diện Trường Đại học Bình Dương cho hay chính sách học bổng và ưu đãi lần này không chỉ nhằm giảm gánh nặng tài chính mà còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc tạo điều kiện tối đa để sinh viên yên tâm học tập và phát triển toàn diện.

Thí sinh quan tâm có thể đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến tại xettuyenonline.bdu.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0789.269.219 để được tư vấn chi tiết.