HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một Trưởng khoa Dược bị bắt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) Trần Phi Hùng bị cáo buộc buôn lậu 50 tấn chất Caffeine.

Chiều 19-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.

Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng bị bắt vì buôn lậu caffeine quy mô lớn - Ảnh 1.

Bị can Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Ảnh: H.A.

Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết qua công tác nghiệp vụ, C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chất này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Trong quá trình trinh sát, cảnh sát xác định các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo C04, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Ban đầu từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng bị bắt vì buôn lậu caffeine quy mô lớn - Ảnh 2.

Số tang vật của vụ án

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, bị can Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả. Sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được "bơm ngược" lại vào các tài khoản của công ty "bình phong" trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 27-2, ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong quá trình phá án, cảnh sát thu 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Bên cạnh đó, ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây và truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng cất giấu ở cả Việt Nam và Lào.

Đến nay, cảnh sát đã thu 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng…

Theo C04, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 10 bị can, trong đó Trần Phi Hùng và 5 người bị khởi tố tội buôn lậu; 3 người bị khởi tố tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 người bị khởi tố tội môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Theo C04, việc triệt phá thành công vụ án đã mang lại những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.

Tin liên quan

Hai cô gái giúp "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh bỏ trốn là ai?

Hai cô gái giúp "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh bỏ trốn là ai?

(NLĐO)- Triệu Nguyễn Hoài Thương cùng bạn là Triệu Thị Hiền bị cáo buộc giúp sức cho Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi Khánh nổ súng bắn thượng uý Công an hy sinh.

Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm có 5 tiền án, thu nhiều ma tuý và súng

(NLĐO)- Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số lượng lớn ma tuý từ Sơn La về địa bàn Hưng Yên để bán.

Hai “bà trùm” đang chữa bệnh tâm thần vẫn mua bán hàng chục kg ma tuý

(NLĐO) - Theo Công an, việc kết luận giám định sai lệch đã giúp 2 “bà trùm” dù đang nằm chữa bệnh tâm thần bắt buộc vẫn tiếp tục mua bán hàng chục kg ma tuý.

ma tuý caffein Trưởng khoa Dược bị bắt Bệnh viện Y học cổ truyền Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo