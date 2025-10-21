HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công

Trần Thường

(NLĐO) – Trên đường đi làm rẫy trở về nhà, một trưởng thôn ở xã vùng cao của TP Đà Nẵng không may bị gấu rừng tấn công trọng thương.

Tối 21-10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường đi làm về.

Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (SN 1977), Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn. Ông Nhương gặp nạn khi đang trên đường trở về nhà sau khi chăm sóc nông sản trên rẫy.

Trưởng thôn Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1.

Trưởng thôn Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2.

Ông Pơloong Nhương bị gấu rừng tấn công thương tích nặng (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 chiều cùng, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi động vật hoang dã cào, cắn nên huy động lực lượng khiêng về thôn để sơ cứu ban đầu.

Đến khoảng 19 giờ, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hùng Sơn phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ch'Ơm cũ (nay xã này sáp nhập thành xã Hùng Sơn, trạm y tế vẫn còn hoạt động) để tiếp tục sơ cứu.

Theo ông Zơrâm Buôn, ông Nhương đã tỉnh táo, cho biết bản thân bị gấu rừng tấn công. Ông đang được các y, bác sĩ ở trạm y tế tích cực theo dõi, chăm sóc.

Hiện tại, nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên lực lượng chức năng liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang xin điều xe cấp cứu lên thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về trung tâm điều trị.

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng theo dõi dấu vết gấu rừng trong khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân.

