Giáo dục

Nhiều phường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ ngày 22-10

(NLĐO) - Nhiều phường ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 22-10 để tránh bão số 12 Fengshen và mưa lớn

Tối 21-10, nhiều phường tại TP Đà Nẵng như Hải Châu, Hòa Cường, An Khê, Hòa Khánh đã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22-10 cho đến khi có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lớn kéo dài.

Trước đó chiều cùng ngày, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc Sở được quyền quyết định cho học sinh, học viên nghỉ học tùy theo tình hình thực tế, đặc biệt tại các khu vực miền núi, trũng thấp, nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 22 - 10 để tránh bão số 12 - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn

Sở cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về tình hình để Sở theo dõi và chỉ đạo. Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường tư thục được giao tự quyết định lịch học của sinh viên. Trường hợp học sinh không thể đến lớp, các đơn vị chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ chương trình.

Bên cạnh đó, các trường phải khẩn trương rà soát, chằng chống cơ sở vật chất; gia cố công trình xuống cấp, khu vực thi công dở dang; cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, mái nhà, tường rào.

Những điểm có nguy cơ ngập hoặc mất an toàn cần gắn biển cảnh báo, di dời tài sản, tài liệu quan trọng đến nơi an toàn.

Các đơn vị giáo dục phải trực 24/24 giờ trong thời gian bão, kịp thời báo cáo sự cố cho Sở và chính quyền địa phương. Sau khi bão tan, cần nhanh chóng vệ sinh, dọn dẹp trường lớp để sớm ổn định dạy và học trở lại.

Dự báo ngày 22-10 bão số 12 Fengshen ở gần Đà Nẵng, suy yếu còn cấp 8; ngày 23-10 vào Nam Lào và giảm thành áp thấp. Vùng biển Hoàng Sa, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-10, sóng cao 3-7m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 22 đến 27-10, tại Đà Nẵng, dự báo khả năng có mưa lớn diện rộng 400-700mm, nơi trên 900mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, sông lên báo động 2-3. Cấp độ rủi ro do lũ, ngập: cấp 2-3.

