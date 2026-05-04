Thời sự Chính trị

Hai huân chương cao quý được trao tặng cho lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Sáng 4-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống (4.5.1945 – 4.5.2026).

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ

Dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân khu 5 đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố.

- Ảnh 3.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Đà Nẵng luôn gắn bó với truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng, lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an sinh xã hội trong thời bình.

- Ảnh 4.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh và thành tích xuất sắc của LLVT thành phố, đồng thời tạo động lực để lực lượng tiếp tục xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, tại xã Núi Thành, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng – tiền thân của LLVT thành phố. 

Công trình không chỉ ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước, góp phần bồi đắp lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Nhật Bản trao tặng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình Huân chương Mặt trời mọc

(NLĐO)- Với sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại Nhật Bản

Saigontourist Group nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(NLĐO) – Saigontourist Group lần thứ 2 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc

(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

