HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mr. Hunter bị dẫn độ về nước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau khi bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép, Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) bị Công an Việt Nam dẫn độ về nước.

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam trong vụ lừa đảo ngọai hối lớn - Ảnh 1.

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị khởi tố

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13-12, công an đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước. Trước đó, vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Công an Hà Nội xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Đến nay, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng tài sản giá trị khoảng 5.315 tỉ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ.

Tin liên quan

Mr. Pips sở hữu loạt bất động sản cao cấp, siêu xe ở nước ngoài

Mr. Pips sở hữu loạt bất động sản cao cấp, siêu xe ở nước ngoài

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Công an, Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước, trong đó có nhiều nhà đất, xe hạng sang.

"Ông trùm" lập hàng chục công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án

(NLĐO)- Đường dây lừa đảo do Bùi Trung Đức cầm đầu là mắt xích trong đường dây Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

(NLĐO)- Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam.

lừa đảo chứng khoán Phó Đức Nam MR Hunter Lê Khắc Ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo