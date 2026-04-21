HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Mua bán rùa để "phóng sinh" - dấu hiệu phạm luật!

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Bỏ tiền mua rùa vỉa hè để phóng sinh không mang lại phước đức như lầm tưởng

Trong lúc di chuyển dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn qua phường An Khánh (TP HCM), chúng tôi bắt gặp cảnh tượng một con rùa lớn bị đặt nằm thăng bằng trên một viên gạch ống dựng đứng ngay sát lề đường. Trong tư thế này, bốn chân của con rùa buông thõng, vùng vẫy bất lực giữa dòng người và xe cộ qua lại tấp nập.

Cú lừa mang tên "đại phước"

Ngồi cùng "món hàng" đặc biệt là người đàn ông tên Thảo (quê Tây Ninh). Thấy chúng tôi, ông Thảo mời: "Rùa càng đước tự nhiên 100% tui mang từ quê lên. Mua nuôi cảnh hay phóng sinh đều đại phước". Người bán khẳng định đây chính là loài rùa răng, dài khoảng 30 cm, mai vòm đen bóng, nhận dạng qua đốm vàng trên đầu và hai mấu nhọn như "răng" ở hàm trên.

Hỏi giá, ông Thảo "hét": "Giá hữu nghị 3,5 triệu đồng. Mua phóng sinh, tui bớt tiền xăng". Mức giá này cao gấp nhiều lần thực tế, đánh vào tâm lý phóng sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo tồn, rùa răng là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi săn bắt, tàng trữ, buôn bán không phép đều vi phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực tế, câu chuyện của ông Thảo không hề cá biệt. Trước đó, Công an phường An Hội Đông (TP HCM) triệt phá nhóm trộm rùa tại chùa bán để "phóng sinh". Từ trình báo của nhà chùa, lực lượng chức năng đã bóc gỡ đường dây tiêu thụ.

Theo điều tra, trưa 7-1, lợi dụng vắng người, nhóm 4 đối tượng lẻn vào chùa trộm 9 con rùa. Kẻ cầm đầu khai nhận do thất nghiệp nên nảy sinh phạm tội. Từng làm phụ hồ nên biết rùa ở chùa dễ bắt và tiêu thụ dưới mác "rùa phóng sinh". Nhóm này thực hiện trót lọt nhiều vụ, lấy đi ít nhất 11 con rùa quý. Số rùa được bán cho cơ sở thu mua trên đường Cao Lỗ (phường Chánh Hưng, TP HCM) khoảng 6 triệu đồng rồi chia nhau.

Mua bán rùa để "phóng sinh" - dấu hiệu phạm luật! - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông rao bán rùa trên đường Mai Chí Thọ (TP HCM)

Phóng sinh hay... sát sinh?

Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), một nguyên nhân lớn thúc đẩy nạn buôn bán rùa chính là việc "phóng sinh". Riêng năm 2025, ENV ghi nhận 776 vụ vi phạm quảng cáo, buôn bán với khoảng 23.420 cá thể rùa. Con số này phản ánh chuỗi cung ứng kéo dài từ tự nhiên ra chợ, đến tay người mua.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, thẳng thắn nhận định: "Việc trả tiền mua rùa chính là tiếp tay cho vòng luẩn quẩn khiến rùa bị tận diệt. Mỗi khi bạn bỏ tiền "cứu" một cá thể rùa trên vỉa hè, bạn đang gián tiếp đặt hàng thợ săn bắt thêm nhiều con rùa khác lấp đầy khoảng trống đó".

Khảo sát thực tế của tình nguyện viên ENV vào tháng 3-2026 tại 278 cơ sở tín ngưỡng ở TP HCM, cho thấy có tới 16 nơi rùa xuất hiện trong ao hồ. Tuy nhiên, các ao hồ này thường quá chật hẹp, bị ô nhiễm và thiếu thức ăn trầm trọng. Những chú rùa từng được kỳ vọng mang "phước đức" lại phải sống chen chúc, suy yếu và chết dần trong môi trường không phù hợp.

Không chỉ tận diệt rùa bản địa, thị trường phóng sinh còn mang đến một mối nguy khác. Ông Douglas Hendrie, chuyên gia về rùa của ENV, cho biết sự thay đổi về số lượng và cơ cấu loài trong 20 năm qua cho thấy quần thể tự nhiên của hầu hết các loài rùa cạn, rùa nước ngọt tại Việt Nam đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Thay thế vào đó là sự xuất hiện tràn lan của các loài ngoại lai nguy hiểm. "Những loài như rùa tai đỏ, rùa sao Ấn Độ, rùa đá Trung Quốc hiện đang được mua bán tràn lan tại các cửa hàng cá cảnh, chợ phóng sinh. Khi thả ra môi trường, chúng sẽ nhanh chóng thiết lập quần thể, tranh giành thức ăn và tiêu diệt các loài rùa bản địa" - ông Douglas Hendrie lưu ý thêm. 

Theo ENV, bên cạnh việc siết chặt quản lý, giải pháp cốt lõi là thay đổi nhận thức của người dân. Phóng sinh đúng nghĩa là bảo vệ môi trường tự nhiên, đừng để lòng trắc ẩn tiếp tay cho các đối tượng xấu.


Tin liên quan

Bắt được rùa núi viền quý hiếm giữa ruộng, người dân lập tức giao nộp

Bắt được rùa núi viền quý hiếm giữa ruộng, người dân lập tức giao nộp

(NLĐO) - Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức thả con rùa núi viền quý hiếm này về môi trường tự nhiên

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

(NLĐO) - Nhiều động vật rừng quý hiếm như rùa vàng, tê tê Java vừa được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về tự nhiên.

Người dân giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

(NLĐO) - Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận 2 con rùa cá sấu do người dân tự nguyện giao nộp sau quá trình vận động, tuyên truyền

TP HCM mua bán rùa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo