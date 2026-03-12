Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"

Tường Phước

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2025-2026 vào ngày 13-2 sẽ là cơ hội để chân sút Nguyễn Xuân Son chỉnh lại thước ngắm.

Màn so tài giữa hai đối thủ sừng sỏ V-League trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 13-3 (FPT Play) hứa hẹn kịch tính, bởi kết quả chung cuộc có thể thay đổi vị thứ trên bảng xếp hạng, ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng đang rất quyết liệt.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm" - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, mọi sự tập trung ở cuộc tái đấu này sẽ dồn về tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son – chân sút chủ lực của đội bóng thành Nam, đang tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa áp lực trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026.

Tìm lại bản năng "săn bàn"

Sau khi trở thành công dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Son đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ V-League. Sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ tốt cùng khả năng dứt điểm đa dạng, tiền đạo gốc Brazil luôn nằm trong nhóm chân sút nguy hiểm nhất giải đấu.

Tại Thép Xanh Nam Định, Xuân Son không chỉ đơn thuần là một trung phong cắm. Anh là điểm tựa chiến thuật quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng thành Nam. Từ những pha làm tường, tranh chấp tay đôi cho đến khả năng băng cắt trong vòng cấm, Xuân Son luôn tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm" - Ảnh 2.

Xuân Son chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất

Chính vì vậy, mỗi khi Nam Định bước vào các trận đấu quan trọng, vai trò của tiền đạo này càng trở nên nổi bật. Hai chiếc cúp vô địch V-League liên tiếp của Nam Định vừa qua được định đoạt từ những khoảnh khắc Xuân Son thi đấu bùng nổ, tỏa sáng với hàng tá bàn thắng quan trọng.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Xuân Son cũng là cầu thủ góp công lớn mang về danh hiệu vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024, trở thành "Vua phá lưới" giải đấu ngay trong lần đầu tham dự.

Khát khao chuộc lỗi trước Thanh Hóa

Sau khi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn, Xuân Son vật vã tìm lại phong độ đỉnh cao. Anh trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ đầu tháng 2-2026 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 5 lần ra sân ở V-League. Ở trận lượt đi giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa, tiền đạo này từng bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng ở những phút cuối trận, khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm" - Ảnh 3.

Xuân Son mới chỉ có 1 bàn sau 5 trận đã đấu tại V-League mùa này

Với một chân sút vốn nổi tiếng lạnh lùng trước khung thành, khoảnh khắc ấy trở thành dấu ấn đáng quên trong sự nghiệp của Xuân Son. Nhưng bóng đá luôn mang đến cơ hội sửa sai. Cuộc tái đấu sắp tới giữa Nam Định và Thanh Hóa vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo sinh năm 1997.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Xuân Son chắc chắn sẽ muốn chứng minh bản lĩnh của một sát thủ thực thụ. Hơn nữa, tiếp đón đội thủ được đánh giá yếu hơn cũng là dịp giúp Xuân Son chỉnh lại thước ngắm, tòm bàn thắng nhằm tạo động lực trước khi lên khoác áo tuyển Việt Nam.

Sự "hồi sinh" của nhà đương kim vô địch

Một trong những lợi thế lớn nhất của Thép Xanh Nam Định chính là bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động Thiên Trường. Nơi đây từ lâu được xem là một trong những "chảo lửa" giàu cảm xúc nhất, luôn chen kín khán giả của bóng đá Việt Nam.

Tại đây, đội bóng thành Nam thường thi đấu với nguồn năng lượng vô tận. Từng pha tấn công sắc bén hay những bài phòng thủ vững chắc của đội nhà đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, tạo nên áp lực không nhỏ cho đối thủ.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm" - Ảnh 4.

Nam Định chưa thể trở lại nhóm đua vô địch V-League 2025-2026

Với tham vọng duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh ở V-League mùa này, Nam Định hiểu rằng họ cần những khoảnh khắc tỏa sáng từ các cá nhân xuất sắc. Ngoài Xuân Son, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn dàn tuyển thủ, ngoại binh đẳng cấp cao, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội bóng sớm trở lại quỹ đạo cuộc đua "ngôi vương" quen thuộc.

Nam Định đang có 18 điểm và tạm xếp thứ 9, hơn Thanh Hóa 3 bậc trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Tại vòng 16, Thanh Hóa gặp nhiều bất lợi, bao gồm phải chơi trên sân đối phương trong bối cảnh hao hụt nhân lực, khi tiền đạo Lê Văn Thắng và hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn bị "treo giò" vì thẻ phạt.

Tin liên quan

Xuân Son tiếp tục "tịt ngòi", Nam Định nhận trận thua thứ 5 tại V-League 2025-2026

Xuân Son tiếp tục "tịt ngòi", Nam Định nhận trận thua thứ 5 tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Từ sau chấn thương kinh hoàng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vẫn chưa lấy lại kỹ năng "săn bàn" đỉnh cao, chưa thể ghi bàn ở V-League 2025-2026

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son lập hat-trick ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

(NLĐO) - Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son tỏa sáng trong lần đầu khoác áo CLB Nam Định thi đấu quốc tế mùa này

Nguyễn Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định FC vẫn vào tứ kết Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Vượt qua Long An với tỉ số 2-0 tối 23-11, CLB Nam Định cùng Nguyễn Xuân Son lọt vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026

V-League Thiên TRường Nguyễn Xuân Son Xuân Son Nam Định Nam Định vs Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo