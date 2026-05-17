Mua bán vàng trang sức phải truy xuất nguồn gốc: Có chặn được vàng “non tuổi”?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mua bán vàng trang sức phải truy xuất nguồn gốc: Có chặn được vàng “non tuổi”?

Thái Phương – Thy Thơ, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, vàng miếng... được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vàng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới quy định về quản lý đo lường và chất lượng đối với vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Dự thảo này được xây dựng để thay thế Thông tư 22/2013/TT-BKHCN đã áp dụng hơn 10 năm qua, nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp hơn với thực tế thị trường vàng hiện nay.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu vàng được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, mã số - mã vạch hoặc nền tảng số của doanh nghiệp.

Thông tin truy xuất có thể bao gồm tên sản phẩm, đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, khối lượng, hàm lượng vàng, mã ký hiệu sản phẩm và thời gian sản xuất hoặc nhập khẩu. Việc này nhằm tăng tính minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua.

Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu bổ sung nhiều nội dung bắt buộc thể hiện trên sản phẩm hoặc bao bì như tên hàng hóa, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ, hàm lượng, khối lượng vàng và thông tin cảnh báo nếu có.

Theo ban soạn thảo, quy định mới được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc trong hoạt động kinh doanh vàng.

Vàng miếng SJC, vàng nhẫn có thể được truy xuất qua quét mã QR - Ảnh 1.

Chất lượng vàng trang sức được phân hạng theo độ tinh khiết của vàng tương ứng với hàm lượng vàng từ 8K tới 24K...

Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay, vàng miếng chủ yếu phổ biến thương hiệu SJC, trong khi vàng nhẫn và vàng trang sức có rất nhiều loại với hàm lượng khác nhau, từ 8K đến 24K. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 16-5, ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM (SJA), cho rằng việc siết quản lý chất lượng vàng trang sức là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ông Dưng, thị trường vàng nữ trang hiện rất đa dạng về tuổi vàng, từ 8K, 9K, 10K, 14K đến 24K, trong khi phần lớn doanh nghiệp vẫn đang tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. "Kiểm soát đồng bộ toàn bộ các loại vàng trang sức hiện nay không đơn giản, vì số lượng chủng loại và hàm lượng rất nhiều" - ông Dưng nói.

Ông Huỳnh Trung Khánh, phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cũng đánh giá việc truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại lợi ích cho người mua, giúp họ biết rõ sản phẩm do đơn vị nào sản xuất và tăng niềm tin về chất lượng. Dù vậy, theo ông Khánh, để truy xuất nguồn gốc hiệu quả thì doanh nghiệp phải có nguồn nguyên liệu rõ ràng ngay từ đầu vào.

Ông Khánh cho biết hiện bảng phân loại vàng trang sức, mỹ nghệ có tới 17 mức hàm lượng khác nhau nên công tác kiểm tra rất phức tạp. Trong thực tế, thị trường chủ yếu tập trung ở một số loại phổ biến như vàng 24K, 18K và 14K. "Từ góc độ quản lý và bảo vệ người tiêu dùng, có thể cân nhắc quy chuẩn theo hướng tập trung vào các dòng vàng phổ biến như thông lệ quốc tế" - ông Khánh đề xuất.

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp, thấp nhất 4 tháng

(NLĐO) – Đà giảm của giá vàng trong nước vẫn chưa dừng lại khi giá thế giới tiếp tục lao dốc.

Giá vàng hôm nay 16-5: Vàng thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm mạnh khi thị trường lo ngại lạm phát gia tăng và khả năng Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Tối 15-5, giá vàng lẫn bạc đều "lao dốc không phanh"

(NLĐO) – Vàng, bạc bị bán tháo vào tối 15-5 trên thị trường quốc tế khiến giá giảm mạnh

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng trang sức giá vàng pnj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo