HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Mưa đá liên tục 4 ngày ở phía Tây Quảng Ngãi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong 4 ngày liên tiếp, các xã ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa đá khiến cây trồng của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngày 17-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ) tiếp tục xảy ra mưa đá lớn, thời gian kéo dài. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp địa phương này xuất hiện mưa đá.

Bắt đầu từ chiều 14-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông và các xã lân cận xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan khi trời nhiều mây, dông mạnh, gió giật kèm lốc xoáy cục bộ, mưa to đến rất to và xuất hiện mưa đá.

Những ngày sau đó, tại khu vực trên tiếp tục xuất hiện tình trạng mưa đá, gây thiệt hại lớn về cây trồng của người dân.

Mưa đá liên tục ở Quảng Ngãi: Thời tiết cực đoan tháng 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Mưa đá dày đặc tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, những ngày trước, mưa đá kéo dài khoảng 5-10 phút. 

Hôm nay (17-4), mưa đá kéo dài tới trên 15 phút và lượng mưa rất dày. Nhiều hạt mưa đá khi rơi xuống vẫn còn to hơn ngón tay cái người lớn.

"Chưa có năm nào thời tiết cực đoan, mưa đá liên tục nhiều ngày liền như năm nay" - ông Mạnh nói và cho biết may là mưa đá tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm xã, chỉ ảnh hưởng đến các vườn ươm hoa màu đã được che chắn kỹ chứ ít bị ảnh hưởng đến khu vực trồng sâm Ngọc Linh.

Ngoài xã Tu Mơ Rông, các xã lân cận như Đắk Na, Măng Ri cũng xuất hiện tình trạng mưa đá.

Mưa đá liên tục ở Quảng Ngãi: Thời tiết cực đoan tháng 4 năm 2026 - Ảnh 3.

Mưa lớn ngập đường khiến giao thông đi lại khó khăn

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mây đối lưu gây ra mưa rào, có nơi mưa đá và dông cho một số địa phương. Do đó, cơ quan này đã phát đi thông báo người dân đề phòng mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Chiều 17-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đã phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa. 

Trong đó, tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi tối và đêm nay tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 90 mm. 

Do đó, tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như: Tu Mơ Rông; Đăk Kôi, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Tô, Kon Đào có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đã 4 ngày liên tục xã Tu Mơ Rông xuất hiện mưa đá

Vào chiều hôm qua (16-4), ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tới hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra tại xã Tu Mơ Rông. 

Ông Nguyễn Công Hoàng đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu xã Tu Mơ Rông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo về tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp địa phương kiểm tra thực tế, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng chỉ đạo địa phương sớm triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục vườn cà phê, hạn chế thiệt hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất.

Tin liên quan

Mưa đá gây hại nặng nề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tới hiện trường kiểm tra

Mưa đá gây hại nặng nề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tới hiện trường kiểm tra

tỉnh Quảng Ngãi thời tiết cực đoan sạt lở đất mưa đá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo