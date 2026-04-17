Mưa đá liên tục 4 ngày ở phía Tây Quảng Ngãi

Ngày 17-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ) tiếp tục xảy ra mưa đá lớn, thời gian kéo dài. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp địa phương này xuất hiện mưa đá.

Bắt đầu từ chiều 14-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông và các xã lân cận xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan khi trời nhiều mây, dông mạnh, gió giật kèm lốc xoáy cục bộ, mưa to đến rất to và xuất hiện mưa đá.

Những ngày sau đó, tại khu vực trên tiếp tục xuất hiện tình trạng mưa đá, gây thiệt hại lớn về cây trồng của người dân.

Mưa đá dày đặc tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, những ngày trước, mưa đá kéo dài khoảng 5-10 phút.

Hôm nay (17-4), mưa đá kéo dài tới trên 15 phút và lượng mưa rất dày. Nhiều hạt mưa đá khi rơi xuống vẫn còn to hơn ngón tay cái người lớn.

"Chưa có năm nào thời tiết cực đoan, mưa đá liên tục nhiều ngày liền như năm nay" - ông Mạnh nói và cho biết may là mưa đá tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm xã, chỉ ảnh hưởng đến các vườn ươm hoa màu đã được che chắn kỹ chứ ít bị ảnh hưởng đến khu vực trồng sâm Ngọc Linh.

Ngoài xã Tu Mơ Rông, các xã lân cận như Đắk Na, Măng Ri cũng xuất hiện tình trạng mưa đá.

Mưa lớn ngập đường khiến giao thông đi lại khó khăn

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mây đối lưu gây ra mưa rào, có nơi mưa đá và dông cho một số địa phương. Do đó, cơ quan này đã phát đi thông báo người dân đề phòng mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Chiều 17-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đã phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa.

Trong đó, tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi tối và đêm nay tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 90 mm.

Do đó, tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như: Tu Mơ Rông; Đăk Kôi, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Tô, Kon Đào có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đã 4 ngày liên tục xã Tu Mơ Rông xuất hiện mưa đá

Vào chiều hôm qua (16-4), ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tới hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra tại xã Tu Mơ Rông.

Ông Nguyễn Công Hoàng đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu xã Tu Mơ Rông khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo về tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp địa phương kiểm tra thực tế, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng chỉ đạo địa phương sớm triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục vườn cà phê, hạn chế thiệt hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất.