Mua data khách hàng dùng thẻ tín dụng rồi phạm pháp tinh vi

Ngày 23-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 38 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Giả danh nhân viên ngân hàng

Theo cáo trạng, hai bị cáo cầm đầu là Lê Thị Kim Hòa (SN 1993; quê Khánh Hoà) và Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989; quê Thừa Thiên Huế) đã cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (gọi tắt là Công ty P&L).

Dù công ty này không có chức năng hoạt động tín dụng nhưng các bị cáo đã lợi dụng kinh nghiệm từng làm việc tại các công ty tài chính để thiết lập một kịch bản lừa đảo tinh vi.

Các bị cáo tại toà

Để thực hiện hành vi, Hòa và Oanh đã tuyển dụng một bộ máy nhân sự hùng hậu. Trong đó, Nguyễn Văn Lương làm Supervisor (giám sát) với mức lương 35 triệu đồng/tháng; các Leader như Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm để quản lý các nhóm Telesale; và Nguyễn Đức Bình phụ trách kỹ thuật IT.

Các bị cáo mua dữ liệu thông tin khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng. Sau đó, nhân viên Telesale sẽ gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng để tư vấn dịch vụ "chuyển đổi tiền mặt" từ hạn mức thẻ tín dụng với lãi suất thấp hoặc cho trả góp.

Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin thẻ hoặc mã OTP. Thay vì thực hiện dịch vụ như cam kết, các bị cáo sử dụng thông tin này để thực hiện giao dịch thanh toán qua các cổng điện tử như Alepay, Vimo. Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm tội phạm lập ra các "gian hàng ảo" trên các sàn thương mại điện tử, giả vờ như khách hàng đang mua sắm hàng hóa.

Thực tế, không có giao dịch mua bán nào diễn ra. Sau khi tiền được cổng thanh toán giải ngân vào tài khoản, nhóm bị cáo trích lại một phần nhỏ (sau khi trừ phí từ 25% đến 27%) để chuyển trả lại vào tài khoản ATM của khách hàng nhằm tạo lòng tin, số còn lại thì chiếm đoạt hoàn toàn.

Hàng trăm nạn nhân mắc bẫy

Kết quả điều tra xác định từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-12-2022, đường dây này thực hiện thành công 618 lượt giao dịch, tương ứng với tổng số tiền thanh toán là hơn 7,2 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền chiếm đoạt của các chủ thẻ là hơn 1,86 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã làm việc và xác minh được 118 khách hàng là bị hại trực tiếp trong vụ án với số tiền bị chiếm đoạt cụ thể.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo và gia đình đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày trước khi tuyên mức án xứng đáng đối với đường dây lừa đảo chuyên nghiệp này.